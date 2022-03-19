انتخاب عمدة طنجة رئيسا لجمعية رؤساء مجالس الجماعات والمدن

هبة بريس - مكتب طنجة

انتخب, زوال اليوم السبت، منير ليموري عمدة مدينة طنجة عن حزب الأصالة والمعاصرة، رئيسا لجمعية رؤساء مجالس المدن والجماعات، خلال أشغال الجمع العام العادي للجمعية، المنعقد بمدينة مراكش.

وشارك في أشغال الجمع العام العادي للجمعية أزيد من 1500 عضو ، حيث صوَّت الأعضاء بالإجماع على منير ليموري، خلفا للدكتور محمد بودرا عنحزب الأصالة والمعاصرة، كما تم التوافق على باقي أعضاء المكتب التنفيذي المنتمين لأحزاب التحالف الثلاثي.

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