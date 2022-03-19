“هددوني بإشراكي في الحرب إذا لم يحضر ممثل السفارة”.. جنود أوكران يحتجزون طالبا مغربيا

2022-03-19 / 1:59 مساءً
0
هبة بريس - الرباط

بأسى وحزن وحرقة كبيرين، ناشد يوسف بصور الشاب المغربي ذي الثالثة والعشرين ربيعا، السفارة المغربية في أوكرانيا التدخل لإطلاق سراحه من داخل السجن المعتقل فيه من طرف الجنود الأوكرانيين في مدينة لفيف التي تبعد عن ميدكا الحدودية مع بولندا بثمانين كلمترا.

يوسف بصور وجه عبر هبة بريس نداءه لوزارة الخارجية و للسفارة المغربية في أوكرانيا لإنقاذه من أيدي الجنود الأوكرانيين الذين يهددونه بإشراكه في الحرب كدرع بشري في مواجهة القوات الروسية ضمن الصفوف الأولى لمواجهة المدفعيات، ويشترطون إخلاء سبيله بحضور مسؤؤل أو ممثل عن السفارة المغربية في أوكرانيا.

وأضاف الطالب يوسف الذي مايزال معتقلا لدى الجنود الاوكرانيين، أن هؤلاء الأخيرين أخلوا سبيل باقي المعتقلين الذين حضر ممثلوا سفاراتهم في أوكرانيا، غير أنه بقي معتقلا ويواجه خطر اشراكه في الحرب وخوف وفاته بعيدا عن بلده وأهله.

هذا ويشار الى أن السجن المتواجد داخله يوسف، وصلته معدات و أسلحة
حربية خطيرة حسب مصادر متطابقة فضلت عدم ذكر اسمها وكشفت الخبر لهبة بريس.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of طلبة مغاربة دخلوا ألمانيا ناجين من الحرب على اوكرانيا يناشدون الجالية المغربية

طلبة مغاربة دخلوا ألمانيا ناجين من الحرب على اوكرانيا…

2022-03-18 / 11:59 مساءً
Photo of الحكومة عن فتح المعابر الحدودية:” الأمر مرتبط بالوضعية الوبائية”

الحكومة عن فتح المعابر الحدودية:” الأمر مرتبط بالوضعية الوبائية”

2022-03-17 / 2:28 مساءً
Photo of مناقشة سبل تنزيل اتفاقية التوأمة بين مدينتي الداخلة وليفيري الإيطالية

مناقشة سبل تنزيل اتفاقية التوأمة بين مدينتي الداخلة وليفيري…

2022-03-16 / 10:00 صباحًا
Photo of ضعف البنيات التحتية والموارد البشرية بالقنصليات موضوع تقرير للمجلس الأعلى للحسابات

ضعف البنيات التحتية والموارد البشرية بالقنصليات موضوع تقرير للمجلس…

2022-03-15 / 12:32 مساءً
Photo of اتفاقية توأمة بين الداخلة ومدينة فيبو فالنتيا الإيطالية

اتفاقية توأمة بين الداخلة ومدينة فيبو فالنتيا الإيطالية

2022-03-14 / 10:03 مساءً
Photo of إيطاليا : شاب مغربي يجهز على والده بطعنة قاتلة

إيطاليا : شاب مغربي يجهز على والده بطعنة قاتلة

2022-03-14 / 9:36 صباحًا
Photo of إيطاليا: التوقيع على مشروع إتفاقية تؤامة بين مدينتي الداخلة و كروتوني

إيطاليا: التوقيع على مشروع إتفاقية تؤامة بين مدينتي الداخلة…

2022-03-12 / 12:31 مساءً
Photo of إخراج 35 طالبا كانوا عالقين في مدينة سومي بأوكرانيا

إخراج 35 طالبا كانوا عالقين في مدينة سومي بأوكرانيا

2022-03-10 / 7:18 مساءً
Photo of سفارة المغرب بأوكرانيا تستعرض التدابير المتخذة لمساعدة وإجلاء مواطنيها

سفارة المغرب بأوكرانيا تستعرض التدابير المتخذة لمساعدة وإجلاء مواطنيها

2022-03-04 / 12:59 مساءً
Photo of الأزمة الأوكرانية: أزيد من 5 آلاف و 300 مغربي غادروا أوكرانيا

الأزمة الأوكرانية: أزيد من 5 آلاف و 300 مغربي…

2022-03-02 / 8:31 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق