مباراة الإياب بين المغرب والكونغو.. عملية سحب التذاكر تنطلق الاثنين

هبة بريس

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن عملية سحب تذاكر مباراة إياب الدور الحاسم من التصفيات الافريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022 لكرة القدم ، التي ستجمع المنتخب الوطني المغربي بنظيره للكونغو الديمقراطية يوم 29 مارس الجاري بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، والتي تم اقتناؤها عبر البوابة الرسمية للجامعة www.frmf.ma، ستنطلق بعد غد الاثنين 21 مارس الجاري من الشبابيك التي حددتها الجامعة في وقت سابق.

و يتعلق الامر بالشبابيك التالية :

– مدينة الدار البيضاء:

• مركب بنجلون

• مركب الوازيس

• مركب النجم الرياضي البيضاوي

• ملعب الصخور السوداء

– مدينة الرباط:

• المركب الرياضي ولي العهد الأمير مولاي الحسن

• المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله

وسيتم فتح الشبابيك وفق التوقيت التالي:

الفترة الصباحية: من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة ظهرا.

الفترة المسائية: من الساعة الثانية ظهرا إلى الساعة السابعة مساء.

و ذكرت الجامعة في بلاغها بأنه يتعين الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية عند الشبابيك ،وبوصل تأكيد البيع عند سحب التذاكر المقتناة عن طريق الأنترنيت.

وجددت الجامعة شكرها للجماهير المغربية على اقبالها الكبير واللامشروط لاقتناء تذاكر مباراة النخبة الوطنية أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، سعيا منها لدعم “أسود الأطلس” خلال هذه المقابلة الحاسمة المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

و شددت على انه لن يسمح للقاصرين حاملي التذاكر ولوج الملعب إلا إذا كانوا مصحوبين بمرافق متوفر بدوره على تذكرته.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0