مباراة الإياب بين المغرب والكونغو.. عملية سحب التذاكر تنطلق الاثنين

2022-03-19 / 12:55 مساءً
0
هبة بريس

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن عملية سحب تذاكر مباراة إياب الدور الحاسم من التصفيات الافريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022 لكرة القدم ، التي ستجمع المنتخب الوطني المغربي بنظيره للكونغو الديمقراطية يوم 29 مارس الجاري بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، والتي تم اقتناؤها عبر البوابة الرسمية للجامعة www.frmf.ma، ستنطلق بعد غد الاثنين 21 مارس الجاري من الشبابيك التي حددتها الجامعة في وقت سابق.

و يتعلق الامر بالشبابيك التالية :

– مدينة الدار البيضاء:

• مركب بنجلون

• مركب الوازيس

• مركب النجم الرياضي البيضاوي

• ملعب الصخور السوداء

– مدينة الرباط:

• المركب الرياضي ولي العهد الأمير مولاي الحسن

• المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله

وسيتم فتح الشبابيك وفق التوقيت التالي:

الفترة الصباحية: من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة ظهرا.

الفترة المسائية: من الساعة الثانية ظهرا إلى الساعة السابعة مساء.

و ذكرت الجامعة في بلاغها بأنه يتعين الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية عند الشبابيك ،وبوصل تأكيد البيع عند سحب التذاكر المقتناة عن طريق الأنترنيت.

وجددت الجامعة شكرها للجماهير المغربية على اقبالها الكبير واللامشروط لاقتناء تذاكر مباراة النخبة الوطنية أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، سعيا منها لدعم “أسود الأطلس” خلال هذه المقابلة الحاسمة المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

و شددت على انه لن يسمح للقاصرين حاملي التذاكر ولوج الملعب إلا إذا كانوا مصحوبين بمرافق متوفر بدوره على تذكرته.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of صحيفة إسبانية: محمد صلاح أبلغ برشلونة بموافقته على الانتقال

صحيفة إسبانية: محمد صلاح أبلغ برشلونة بموافقته على الانتقال

2022-03-19 / 10:02 صباحًا
Photo of محكمة التحكيم الرياضية ترفض إلغاء استبعاد روسيا من مسابقات “الفيفا”

محكمة التحكيم الرياضية ترفض إلغاء استبعاد روسيا من مسابقات…

2022-03-18 / 1:52 مساءً
Photo of منتخب عموتة يعمود للمنافسة باستدعاء تسع لاعبين من الوداد و الرجاء

منتخب عموتة يعمود للمنافسة باستدعاء تسع لاعبين من الوداد…

2022-03-18 / 1:40 مساءً
Photo of قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا تسفر عن مواجهات مثيرة

قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا تسفر عن مواجهات…

2022-03-18 / 12:12 مساءً
Photo of بعدما قطع 800 كلم في 70 ساعة.. “ocp” يدعم العداء المغربي أيت حدو

بعدما قطع 800 كلم في 70 ساعة.. “ocp” يدعم…

2022-03-18 / 11:31 صباحًا
Photo of مباراة الإياب بين الكونغو والمغرب.. بيع 28 ألف و 300 تذكرة

مباراة الإياب بين الكونغو والمغرب.. بيع 28 ألف و…

2022-03-18 / 10:05 صباحًا
Photo of بايتاس: نبحث تأمين رحلات جوية بأسعار رمزية لمساندة “الأسود”

بايتاس: نبحث تأمين رحلات جوية بأسعار رمزية لمساندة “الأسود”

2022-03-17 / 5:11 مساءً
Photo of الحكومة عن شغب الملاعب: “مؤسف ومؤلم”

الحكومة عن شغب الملاعب: “مؤسف ومؤلم”

2022-03-17 / 2:58 مساءً
Photo of سفارة الكونغو الديمقراطية لهبة بريس: “تسهيلات في التأشيرة للجمهور المغربي”

سفارة الكونغو الديمقراطية لهبة بريس: “تسهيلات في التأشيرة للجمهور…

2022-03-17 / 2:19 مساءً
Photo of لائحة حاليلوزيتش.. ثلاث لاعبين فقط من البطولة كلهم من الوداد الرياضي

لائحة حاليلوزيتش.. ثلاث لاعبين فقط من البطولة كلهم من…

2022-03-17 / 1:29 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق