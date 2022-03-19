البنتاغون يؤكد: أمريكا لن تنخرط في الحرب ضد روسيا في أوكرانيا

2022-03-19 / 11:33 صباحًا
1
هبة بريس - وكالات

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن الولايات المتحدة لن تشارك في الأعمال القتالية في أوكرانيا ضد روسيا، وأكد أنه لا أحد يرغب في رؤية صراع بين دولتين نوويتين.

وقال وزير الدفاع الأمريكي في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” إن الولايات المتحدة لن تفرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، موضحا أن ذلك “يعني أننا سندخل في مواجهة مع روسيا، فنحن نتحدث عن قوتين نوويتين. لا أحد يريد أن يرى هذا”.

وفي الوقت نفسه أكد أوستن أن الولايات المتحدة ستدافع عن كل أراضي الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وحذر وزير الدفاع الأمريكي الصين من إمكانية دعم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وقال إن واشنطن أوضحت لبكين أن دعم العملية العسكرية هو “خيار سيء”.

وأضاف: “لا أريد التكهن أو الخوض في الحديث عن فرضيات. آمل ألا تدعم الصين (العملية العسكرية الروسية)”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الكهربائيون العرب ينتخبون المغربي الحافظي رئيسا للاتحاد العربي للكهرباء للمرة الثانية على التوالي بالدوحة

الكهربائيون العرب ينتخبون المغربي الحافظي رئيسا للاتحاد العربي للكهرباء…

2022-03-19 / 10:34 مساءً
Photo of الداخلية التونسية تلغي لقاء رياضيا استدعيت البوليساريو

الداخلية التونسية تلغي لقاء رياضيا استدعيت البوليساريو

2022-03-19 / 7:52 مساءً
Photo of العثور على 17 جثة لمهاجرين قبالة سواحل تونس

العثور على 17 جثة لمهاجرين قبالة سواحل تونس

2022-03-19 / 7:24 مساءً
Photo of بعد الموقف الإسباني الداعم للوحدة الترابية.. الجزائر تستدعي سفيرها بمدريد

بعد الموقف الإسباني الداعم للوحدة الترابية.. الجزائر تستدعي سفيرها…

2022-03-19 / 5:37 مساءً
Photo of السعودية.. السماح لغير المحصنين بأداء العمرة بشرطين

السعودية.. السماح لغير المحصنين بأداء العمرة بشرطين

2022-03-19 / 5:28 مساءً
Photo of لافروف: دعونا نرى كيف سيخرج الغرب من المأزق الذي دفعوا أنفسهم إليه

لافروف: دعونا نرى كيف سيخرج الغرب من المأزق الذي…

2022-03-19 / 4:07 مساءً
Photo of لافروف: أمريكا تمنع أوكرانيا من الموافقة على المطالب الروسية

لافروف: أمريكا تمنع أوكرانيا من الموافقة على المطالب الروسية

2022-03-19 / 2:45 مساءً
Photo of زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب شمال الجزائر

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب شمال الجزائر

2022-03-19 / 12:02 مساءً
Photo of الرئيس الأوكراني: حان الوقت لإجراء محادثات جدية مع روسيا

الرئيس الأوكراني: حان الوقت لإجراء محادثات جدية مع روسيا

2022-03-19 / 10:58 صباحًا
Photo of روسيا تعلن استخدام صواريخ فرط صوتية في أوكرانيا

روسيا تعلن استخدام صواريخ فرط صوتية في أوكرانيا

2022-03-19 / 9:42 صباحًا

تعليق واحد

  1. بالفعل لا مريد للحروب ويكفى فأمريكا وروسيا هما دولتين متحدتين وتربطهما علاقه تجاريه لمجلس حكومه للأمم المتحده للصليب الأحمر لوقف التنفيد لأجل أكل عيس وليس سياسه الغرب الحربيه المقصاه بشكل عام مفهومه وواضحه مريا فوق السلطه والسياده جنسيه علويه الإتصالات الدرهم المعيّنه والباقى للحرائق محدده رمضان والإحتفاظ لعبد الحق خيام لنتحد ضد الحاجه ممتنعه عن الإمضاء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق