بايدن يعين بونييت تالوار سفيرا فوق العادة في المغرب

2022-03-19 / 11:14 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

عين الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، الدبلوماسي الأمريكي بونييت تالوار سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى المملكة المغربية.

وحسب بلاغ نشر في الموقع الرسمي للبيت الأبيض، فقد شغل السفير الجديد الأمريكي بالرباط، عدة مناصب مهمة في مجال الأمن القومي والسياسة الخارجية بوزارة الخارجية والبيت الأبيض ومجلس الشيوخ الأميركي.

وشغل السفير الجديد، منصب كبير مستشاري الخارجية، و منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية، والمساعد الخاص للرئيس، ومدير في مجلس الأمن القومي، وكبير الموظفين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي.

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