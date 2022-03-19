الرئيس الأوكراني: حان الوقت لإجراء محادثات جدية مع روسيا

هبة بريس - وكالات

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم السبت، إلى إجراء محادثات سلام وأمن جدية مع موسكو قائلا إن هذه هي فرصة روسيا الوحيدة للحد من الأضرار الناجمة عن الأخطاء التي ارتكبتها في أعقاب غزوها.

وأضاف في كلمة مصورة بُثت في الساعات الأولى من صباح السبت في أوكرانيا إن “الوقت حان لعقد اجتماع ،حان وقت الحديث”.

وأكد أنه “حان الوقت من أجل استعادة أوكرانيا وحدة أراضيها وإحقاق العدالة مجددا”.

وأضاف “بخلاف ذلك فإنه حتى بضعة أجيال لن تكون كافية لروسيا للنهوض بسبب الخسائر التي تتكبدها”.

واعتبر أن إجراء مفاوضات سلام وأمن جادة مع أوكرانيا هي الفرصة الوحيدة أمام روسيا للحد من الأضرار الناجمة عن أخطائها.

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