صحيفة إسبانية: محمد صلاح أبلغ برشلونة بموافقته على الانتقال

هبة بريس - وكالات

قالت صحيفة إسبانية، اليوم السبت، إن المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، أبلغ إدارة برشلونة على موافقته واستعداده للانتقال إلى العملاق الكتالوني في الصيف المقبل.

ووفقا لصحيفة “سبورت” الإسبانية، يأتي ذلك على خلفية توقف المفاوضات بين صلاح والريدز بشأن العقد الجديد، مشيرة إلى أن برشلونة مهتم بالتعاقد مع النجم المصري.

وأكدت الصحيفة أن صلاح منفتح على خطوة الانتقال إلى برشلونة في الصيف المقبل.

وأوضحت أن إدارة برشلونة ترى في صلاح بديلا أرخص من النرويغي إيرلنيغ هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني.

وأفادت الصحيفة، بأن برشلونة مستعد لتجهيز عرض بقيمة 58 مليون جنيه إسترليني، من أجل ضم صلاح، ولكنها لفتت إلى أن ليفربول بينما يقيّم الصفقة بـ83 مليون جنيه إسترليني.

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