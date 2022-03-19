صحيفة إسبانية: محمد صلاح أبلغ برشلونة بموافقته على الانتقال

2022-03-19 / 10:02 صباحًا
0
هبة بريس - وكالات

قالت صحيفة إسبانية، اليوم السبت، إن المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، أبلغ إدارة برشلونة على موافقته واستعداده للانتقال إلى العملاق الكتالوني في الصيف المقبل.

ووفقا لصحيفة “سبورت” الإسبانية، يأتي ذلك على خلفية توقف المفاوضات بين صلاح والريدز بشأن العقد الجديد، مشيرة إلى أن برشلونة مهتم بالتعاقد مع النجم المصري.

وأكدت الصحيفة أن صلاح منفتح على خطوة الانتقال إلى برشلونة في الصيف المقبل.

وأوضحت أن إدارة برشلونة ترى في صلاح بديلا أرخص من النرويغي إيرلنيغ هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني.

وأفادت الصحيفة، بأن برشلونة مستعد لتجهيز عرض بقيمة 58 مليون جنيه إسترليني، من أجل ضم صلاح، ولكنها لفتت إلى أن ليفربول بينما يقيّم الصفقة بـ83 مليون جنيه إسترليني.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of محكمة التحكيم الرياضية ترفض إلغاء استبعاد روسيا من مسابقات “الفيفا”

محكمة التحكيم الرياضية ترفض إلغاء استبعاد روسيا من مسابقات…

2022-03-18 / 1:52 مساءً
Photo of منتخب عموتة يعمود للمنافسة باستدعاء تسع لاعبين من الوداد و الرجاء

منتخب عموتة يعمود للمنافسة باستدعاء تسع لاعبين من الوداد…

2022-03-18 / 1:40 مساءً
Photo of قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا تسفر عن مواجهات مثيرة

قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا تسفر عن مواجهات…

2022-03-18 / 12:12 مساءً
Photo of بعدما قطع 800 كلم في 70 ساعة.. “ocp” يدعم العداء المغربي أيت حدو

بعدما قطع 800 كلم في 70 ساعة.. “ocp” يدعم…

2022-03-18 / 11:31 صباحًا
Photo of مباراة الإياب بين الكونغو والمغرب.. بيع 28 ألف و 300 تذكرة

مباراة الإياب بين الكونغو والمغرب.. بيع 28 ألف و…

2022-03-18 / 10:05 صباحًا
Photo of بايتاس: نبحث تأمين رحلات جوية بأسعار رمزية لمساندة “الأسود”

بايتاس: نبحث تأمين رحلات جوية بأسعار رمزية لمساندة “الأسود”

2022-03-17 / 5:11 مساءً
Photo of الحكومة عن شغب الملاعب: “مؤسف ومؤلم”

الحكومة عن شغب الملاعب: “مؤسف ومؤلم”

2022-03-17 / 2:58 مساءً
Photo of سفارة الكونغو الديمقراطية لهبة بريس: “تسهيلات في التأشيرة للجمهور المغربي”

سفارة الكونغو الديمقراطية لهبة بريس: “تسهيلات في التأشيرة للجمهور…

2022-03-17 / 2:19 مساءً
Photo of لائحة حاليلوزيتش.. ثلاث لاعبين فقط من البطولة كلهم من الوداد الرياضي

لائحة حاليلوزيتش.. ثلاث لاعبين فقط من البطولة كلهم من…

2022-03-17 / 1:29 مساءً
Photo of حاليلوزيتش: “الجامعة ستنظم رحلات لتنقل 2500 مشجع مغربي للكونغو”

حاليلوزيتش: “الجامعة ستنظم رحلات لتنقل 2500 مشجع مغربي للكونغو”

2022-03-17 / 12:24 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق