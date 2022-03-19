وهبي: نراهن على خلق مؤسسة خاصة تعنى بقضايا المنتخبين

هبة بريس

أكد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، أمس الجمعة، بمراكش، أن “الحزب يراهن على خلق مؤسسة حزبية خاصة بقضايا المنتخبين، ذات بنية إدارية قوية، وإشراف سياسي متين، ستعنى بقضايا المنتخبين، ورؤساء الجماعات تحديدا”.

وأوضح وهبي، في كلمة له، خلال افتتاح أشغال لقاء تواصلي مع رؤساء المجالس الجماعية للحزب، أنه “سيتم تمكين هذه المؤسسة من جميع وسائل العمل، حتى تنجح في مهامها، حيث ستشكل بنية إنصات واستقبال لجميع ملفات المنتخبين ورؤساء الجماعات، وصلة وصل بين قضايا المواطنين وبين مراكز القرار الحكومي والمؤسساتي”.

وأشار إلى الأدوار الاستراتيجية الذي يضطلع به المنتخبون ورؤساء الجماعات داخل الحزب، التي “نراهن على استحضارها بقوة خلال عملية إعادة بناء التنظيم الحزبي، أثناء المؤتمرات المحلية والإقليمية، التي انطلقت بعدد من الجهات”.

وأضاف أن “قيادة الأصالة والمعاصرة تؤمن بأن حزبنا لا مستقبل له بدون مكانة قوية لكم، فأنتم خير وسيط بين حزبكم وسائر المواطنين، لكسب التحديات والرهانات، وتحقيق التنمية والانخراط بقوة ومسؤولية في المشروع المجتمعي الحداثي والإصلاحي، الذي يقوده بعزم وإصرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره”.

ومن جهة أخرى، أبرز وهبي أن “المملكة وبفضل القيادة الاستباقية والاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبفضل إسهامات جميع السلطات والمؤسسات والمنتخبين والمجتمع المدني وكافة أفراد الشعب المغربي، تمكنت من مواجهة جائحة كورونا، بنجاحات مبهرة، لقيت إشادة من خصوم المغرب قبل أصدقائه”.

وركزت باقي المداخلات على أهمية الدور الذي يضطلع به رؤساء الجماعات، مما يستدعي تضافر الجهود لدعم هذه الفئة، لتكون في مستوى المسؤولية المنوطة بها، ولتجاوز الاكراهات والمشاكل التي تعاني منها كل جماعة على حدة، مشددين على ضرورة تكثيف التوصل بين رؤساء الجماعات التابعين للحزب، لتقاسم الخبرات.

وتجدر الاشارة الى أن هذا اللقاء التواصلي عرف حضور، إلى جانب أعضاء المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، 256 رئيس جماعة، من أصل 333 رئيس جماعة تابع للحزب، وذلك من أجل التنسيق وتبادل الأفكار بين هذه المكونات.

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