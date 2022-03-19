الفيديو الذي سيغضب أعداء الوحدة الترابية بعد الإعتراف الإسباني بالصحراء المغربية

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بشرى كبيرة هذه لكل المغاربة باعلان اسبانيا تقديم اعترافها بتحكيم الحم الذاتي للصحراء المغربية الحل الذي يعد عادلا ومنصفا وداىما انها لفرحة كبرى وانتصارا للدبلوماسية المغربية بتحقيقها هذا الانجاز التاريخي والوطني بفضل سياستها الثابثة والحكيمة واننا لنفتخر بكل دبلوماسيين الوطنيين اينما كانوا الذين يبذلون الغالي والنفيس من اجل الرفع ببلادنا وتقدمها امام الامم فالى الامام يامغرب التحدي مغرب الامة القوية الصامدة التي لا تهزم ولا تهزها رياح مغرب القوة الضاربة في افريقيا بقوة رجالها واقتصادها وقوة مصداقيتها وتاريخها المجيد الحافل بالبطولات والانتصارات عاش المغرب عاش الملك محمد السادس ملك التحدي