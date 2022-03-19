طنجة..هذه حقيقة قطع أشجار غابة “السلوقية “

2022-03-19 / 12:43 صباحًا
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هبة بريس- مكتب طنجة

بعد الضجة التي أثارتها أنباء اقدام منعش عقاري على مباشرة اعمال حفر واقتلاع للاشجار بمنطقة “السلوقية ” غرب مدينة طنجة، لبناء فيلا سكنية، خرج صاحب الأرض بالغابة المذكورة عن صمته حول حقيقة مايروج .

وتوصلت “هبة بريس ” بتوضيح من من طرف صاحب الأرض “ح.ش” الذي أكد أن الأمر لايتعلق بقطع للأشجار وتجريفها كما تم الترويج له، موضحا ان الاشغال تخص تسوية مساحة من القطعة الارضية التي تمتلكها عائلته بغرض انشاء اسطبل للخيول بمادة الخشب .

وأردف صاحب الأرض بالقول ان عائلته تمتلك قطعة ارضية محفظة تناهز 40 هكتارا بغابة السلوكية ، مشيرا الى احترامه للقانون ،كما اكد صاحب الارض ان هناك اطراف تريد تغليط الراي العام .

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