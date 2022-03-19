طقس السبت.. أجواء باردة وقطرات مطرية بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا مع تكون صقيع محلي و ذلك فوق كل من مرتفعات الأطلس والريف والهضاب والجنوب الشرقي للبلاد، فضلا عن نزول أمطار ضعيفة و متفرقة فوق شمال المنطقة الشرقية و شرق الساحل المتوسطي.

كما سيلاحظ تساقط بعض القطرات المطرية المتفرقة فوق شرق الواجهة المتوسطية، وتشكل كتل ضبابية محلية فوق السهول الشمالية و الوسطى و شمال الأقاليم الجنوبية، إضافة إلى هبوب رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 03 – و 03 درجات بمرتفعات الأطلس و ما بين 02 و 08 درجات بكل من الريف، السايس، الهضاب العليا و السهول الداخلية الشمالية، ومابين 14 و 19 درجة جنوب الأقاليم الصحراوية. وستكون ما بين 08 و 14درجة بباقي جهات المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف ارتفاعا طفيفا في معظم أنحاء البلاد.

البحر سيكون قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وعلى طول الساحل الاطلسي، وقليل الهيجان بالبوغاز.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0