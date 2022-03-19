أمن العيون يطيح بإمرأة تمتهن النصب والاحتيال..

2022-03-19 / 12:02 صباحًا
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هبة بريس-أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصادرها الخاصة، أن عناصر الشرطة بولاية أمن العيون، تمكنت ليلة يوم أمس الخميس 17 مارس الجاري، من توقيف امرأة عمرها 39 سنة، من أجل جرائم مالية، لاشتباه تورطها في قضية تتعلق بخيانة الأمانة، ومبحوث عنها وطنيا من أجل قضيتين تتعلقان بالنصب والاحتيال وإصدار شيك بدون رصيد.

وقد تم إيقاف المشتبه فيها على مستوى تجزئة العودة بمدينة العيون، بناء على شكايتين توصلت بهما المصالح الأمنية بالمدينة، تقدم بها ضحيتان ضد الموقوفة التي استولت على مبالغ مالية، حينما تكلفت بجمع المساهمات المالية للمشاركين في إطار المعاملة المالية التقليدية المعروفة ب”دارت”.

وقد تبين عند إخضاع هوية المشتبه فيها للتنقيط بقاعدة بيانات الأمن الوطني، أنها تشكل موضوع بحثين لفائدة أمن بنسليمان من أجل قضيتين تتعلقان بالنصب والاحتيال وإصدار شيك بدون رصيد.
يضيف المصدر الأمني، أنه تم إخضاع المشتبه فيها لتدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا الوصول إلى ضحايا آخرين محتملين.

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