أسلحة وخوذ وذخيرة.. شركات أميركية تساعد المدنيين في أوكرانيا على القتال

2022-03-18 / 11:20 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

بدأت شركات أميركية لتصنيع الأسلحة في تقديم دعمها لأوكرانيا من خلال إرسال أسلحة لمساعدة المدنيين في القتال ضد الجيش الروسي.

ووفق تقرير نشرته وكالة أسوشييتدبرس، أرسلت شركة “كليتك” وهي شركة عائلية في فلوريدا متخصصة بالأسلحة، شحنة أسلحة بنادق شبه أوتوماتيكية بقيمة 200 ألف دولار للمقاومة الأوكرانية.

أدريان كاليغرنز أحد ملاك شركة “كليتك” وهو طيار سابق في البحرية الأميركية، قال إن “الشعب الأميركي يريد أن يفعل شيئا”، وأضاف “نحن نتمتع بالحرية ونعتز بها، وعندما نرى مجموعة من الناس يتعرضون للهجوم فإن ذلك يحزن قلوبنا”.

واستطاع كاليغرنز من الحصول على رخصة تصدير أسلحة فيدرالية في غضون أربعة أيام فقط، رغم أنه غالبا ما تستغرق هذه العملية عدة أشهر.

وتشير الوكالة إلى أن ما فعلته “كليتك” مثال بارز على جهود أميركيين بجمع أسلحة وذخيرة وغيرها من الأسلحة التكتيكية استجابة لطلبات الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي بضرورة تسليح المواطنين.

ونشرت شركة أسلحة أخرى في فلوريدا، تدعى “أدمز أرمز” مقطعا مصورا على فيسبوك تظهر فيه مجموعة من الأسلحة التي سيتم إرسالها إلى أوكرانيا.

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تعليق واحد

  1. ياه قلوبكم رحيمه لذلك دمرتم العراق وقتلتم أكثر من مليون عراقي واغتصبتم الرجال في أبو غريب. أما ليبيا وسوريا…. سئمنا نفاقكم

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