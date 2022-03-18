مرصد: موقف إسبانيا بشأن الصحراء سيسهم في استقرار المنطقة وازدهارها

2022-03-18 / 11:07 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أكد رئيس المرصد الإسباني المغربي للأمن وحقوق الإنسان، خوسيه غارسيا إنفانتي، اليوم الجمعة، أن موقف الحكومة الإسبانية، الذي “يعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف” حول الصحراء المغربية، سيساهم في تعزيز استقرار وازدهار المنطقة بأسرها.

وقال السيد غارسيا إنفانتي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن “الأمر يتعلق بخطوة مهمة وحاسمة لحل هذا النزاع وتعزيز التوافق والتفاهم بين البلدين”.

وأضاف رئيس المرصد الإسباني المغربي “إن هذا القرار سيضع أسس شراكة قوية ومفيدة لكلا البلدين على أساس الثقة والشفافية”.

وسجل أن دعم إسبانيا لموقف المغرب من الخلاف حول الصحراء ينضاف إلى تصريحات العديد من القوى العالمية التي عبرت عن دعمها للمملكة.

وتعتبر إسبانيا المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف” المتعلق بالصحراء المغربية.

ففي رسالة بعث بها إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أكد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، أنه “يعترف بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب”.

وفي هذا الصدد، “تعتبر إسبانيا مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف”.

كما أشار إلى “الجهود الجادة وذات المصداقية التي يقوم بها المغرب في إطار الأمم المتحدة من أجل تسوية ترضي جميع الأطراف”.

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‫20 تعليقات

  1. الصحراء المغربية جزء من الدولة العلوية احبوا أم كريهوا وهي حقيقة التاريخ المغربي. وسنظل نكافح عليها إلى يرث الله الارض ومن عليها…

  2. حان الأوان للمحاسبة ومراجعة الأوراق لضم كل الاراضي المحتلة ومليلية وسبتة وباقي الاراضي الأخرى التي احتلها المستعمر الإسباني لن نتخلى عن شبر واحد من هذه الأراضي المغربية المغتصبة….

  3. إن قرار المغرب في الامتناع عن التصويت في الحرب بين روسيا واوكرانيا ؛ يدل على سيادة الدولة المغربية ووزنها السياسي بين الدول…..

  4. كل العالم اكتشف مع بدايةً الحرب الروسية الأوكرانية أهمية المغرب الإستراتيجية تشكل السيادة المغربية. كما أن هذه الحرب كشفت كذالك بضرورة أن ترى كل دولة مصلحتها الخاصة ؛ كالاتحاد الأوروبي …وعلى ما اظن ان الروس كانوا يريدون نشب حرب بين الجزائر والمغرب لكي تغزو الاجئين اوروبا…

  6. رغم كل هذه الجهود المبذولة من أجل استرجاع وحدتنا الترابية المغربية فهي غير كافية …يجب أن يجدوا حلا مناسبا يرضي الجميع بدون شوشرة…

  7. حيث بغاوا اشدوا مشاريع في الجنوب الى جانب الامركيين ولاحظت ان إسبانيا والمانيا سينزع لهم الفوسفاط الذي تم منعه عليهم من طرف روسيا ههههههه. وهذا ينعس على المغرب إلا يتم الاعتراف بصحرائه…

  10. سنظل اوفياء لبلدنا وصحرائنا؛ وسنكافح عنها باغلى ماعندنا؛ وشعارنا هو الله الوطن الملك فنحن وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده دائما سباقا لحماية وطنه بكرامة …

  15. من طنجة إلى كويرة كلنا متضامنين مع صحرائنا واسترجاع اقليمها المغتصبة من طرف الاسبان.نحن مجندون وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده ..

  18. إنها مواقف ملك شجاع وقوي مهما كلفه الثمن غالي المهم يكافح عن وحدته الترابية المغربية فحفظ الله ملكنا الغالي دائما سباقا لحماية وطنه بكرامة وسيادة..

  19. يجب الاعتراف رسمياً بالصحراء المغربية كجزء لا يجزئ من التراب الوطني المغربي.حتى ننتهي من سيناريوهات الصحراء المغربية وتتنفس كباقي المدن الحرة …التي أخذت حريتها واستقلالها…

  20. تحركات المغرب ديبلوماسية تسير في اتجاه الصحيح تحت القيادة الملكية الرشيدة والوزارة الخارجية المنحكة للسيد بوريطة؛ والتي كسب بها المغرب استحقاقات مهمة جدا تحفظ له مكانته وكرامته بين الدول وتحطم الأعداء والحساد …لكننا نطمح في موازاة وان تكون نفس التحركات لأجل تحسين الأوضاع السياسية …..وتهدئة الوضع الراهن..

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