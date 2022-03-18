مرصد: موقف إسبانيا بشأن الصحراء سيسهم في استقرار المنطقة وازدهارها

هبة بريس _ الرباط

أكد رئيس المرصد الإسباني المغربي للأمن وحقوق الإنسان، خوسيه غارسيا إنفانتي، اليوم الجمعة، أن موقف الحكومة الإسبانية، الذي “يعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف” حول الصحراء المغربية، سيساهم في تعزيز استقرار وازدهار المنطقة بأسرها.

وقال السيد غارسيا إنفانتي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن “الأمر يتعلق بخطوة مهمة وحاسمة لحل هذا النزاع وتعزيز التوافق والتفاهم بين البلدين”.

وأضاف رئيس المرصد الإسباني المغربي “إن هذا القرار سيضع أسس شراكة قوية ومفيدة لكلا البلدين على أساس الثقة والشفافية”.

وسجل أن دعم إسبانيا لموقف المغرب من الخلاف حول الصحراء ينضاف إلى تصريحات العديد من القوى العالمية التي عبرت عن دعمها للمملكة.

وتعتبر إسبانيا المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف” المتعلق بالصحراء المغربية.

ففي رسالة بعث بها إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أكد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، أنه “يعترف بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب”.

وفي هذا الصدد، “تعتبر إسبانيا مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف”.

كما أشار إلى “الجهود الجادة وذات المصداقية التي يقوم بها المغرب في إطار الأمم المتحدة من أجل تسوية ترضي جميع الأطراف”.

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