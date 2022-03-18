ألباريس: استقرار وازدهار إسبانيا والمغرب مرتبطان ارتباطا وثيقا

2022-03-18 / 10:04 مساءً
0
هبة بريس _ الرباط

أكد وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الجمعة، أن “استقرار وازدهار إسبانيا والمغرب مرتبطان ارتباطا وثيقا”.

وقال رئيس الدبلوماسية الإسبانية، خلال ندوة صحفية ببرشلونة “اليوم ندخل مرحلة جديدة في العلاقات مع المغرب ونغلق بصفة نهائية أزمة مع شريك استراتيجي”.

وشدد على أن هذه المرحلة الجديدة ستكون قائمة على “الاحترام المتبادل، احترام الاتفاقات، عدم اللجوء إلى الإجراءات الأحادية، الشفافية والتواصل الدائم”.

وأشار ا ألباريس إلى أن “استقرار وازدهار بلدينا مرتبطان ارتباطا وثيقا. إسبانيا والمغرب يجمعهما التاريخ والجغرافيا. البلدان مرتبطان بأزيد من 16 مليار يورو من المبادلات التجارية، والمغرب هو ثالث أكبر شريك اقتصادي لإسبانيا من خارج الاتحاد الأوروبي”، موضحا أن هذه المبادلات استمرت في النمو على الرغم من وباء “كوفيد-19”.

وقال إن “الصادرات الإسبانية نحو المغرب ارتفعت بنسبة 29 بالمائة في 2020/2021، و17 ألف شركة إسبانية لديها علاقات تجارية مع المغرب، و700 شركة تستقر في البلد الجار، كما يعيش أزيد من 800 ألف مغربي في إسبانيا مندمجين بشكل كامل ويساهمون في تحقيق ازدهارنا”.

وأكد الوزير الإسباني أن “هذه المرحلة الجديدة سيتم تطويرها (…) بناء على خارطة طريق واضحة وطموحة، من أجل ضمان الاستقرار، السيادة، الوحدة الترابية وازدهار بلدينا”، مؤكدا أن مدريد والرباط “ستستهلان هذه المرحلة الجديدة بعزم لرفع، سويا، جميع التحديات المشتركة”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مرصد: موقف إسبانيا بشأن الصحراء سيسهم في استقرار المنطقة وازدهارها

مرصد: موقف إسبانيا بشأن الصحراء سيسهم في استقرار المنطقة…

2022-03-18 / 11:07 مساءً
Photo of إلباييس : إسبانيا تنتظر تطبيع العلاقات مع المغرب

إلباييس : إسبانيا تنتظر تطبيع العلاقات مع المغرب

2022-03-18 / 9:20 مساءً
Photo of خبير : الموقف الجديد لإسبانيا بخصوص قضية الصحراء المغربية “واضح وصريح”

خبير : الموقف الجديد لإسبانيا بخصوص قضية الصحراء المغربية…

2022-03-18 / 8:13 مساءً
Photo of اخنوش : إسبانيا تلتزم بضمان “السيادة والوحدة الترابية” للمغرب

اخنوش : إسبانيا تلتزم بضمان “السيادة والوحدة الترابية” للمغرب

2022-03-18 / 7:52 مساءً
Photo of تحول تاريخي .. قراءة في الموقف الاسباني بخصوص مغربية الصحراء

تحول تاريخي .. قراءة في الموقف الاسباني بخصوص مغربية…

2022-03-18 / 7:49 مساءً
Photo of وهبي: ورش إصلاح المنظومة الجنائية يتجه لمقاربة إشكالية عقوبة الإعدام

وهبي: ورش إصلاح المنظومة الجنائية يتجه لمقاربة إشكالية عقوبة…

2022-03-18 / 5:53 مساءً
Photo of المغرب يثمن عاليا المواقف الإيجابية والالتزامات البناءة لإسبانيا

المغرب يثمن عاليا المواقف الإيجابية والالتزامات البناءة لإسبانيا

2022-03-18 / 5:40 مساءً
Photo of إسبانيا تتعهد ب”الامتناع عن أي عمل أحادي الجانب” إزاء المغرب

إسبانيا تتعهد ب”الامتناع عن أي عمل أحادي الجانب” إزاء…

2022-03-18 / 4:49 مساءً
Photo of في رسالة وجهها للملك.. سانشيز: “الحكم الذاتي” الأساس الأكثر جدية وواقعية لتسوية ملف الصحراء

في رسالة وجهها للملك.. سانشيز: “الحكم الذاتي” الأساس الأكثر…

2022-03-18 / 4:33 مساءً
Photo of الاختصاصات و برنامج “أوراش” يتصدران المشهد بمجلس عمالة البيضاء

الاختصاصات و برنامج “أوراش” يتصدران المشهد بمجلس عمالة البيضاء

2022-03-18 / 3:11 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق