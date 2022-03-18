الموت يفجع كاظم الساهر في أم أولاده

2022-03-18 / 9:41 مساءً
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أعلن الفنان العراقي كاظم الساهر عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، عن وفاة عروبة الساهر زوجته الأولى وأم اولاده وسام وعمر.

وكتب الفنان العراقي في تغريدته: “إنّا لله وإنّا اليه راجعون، السيدة عروبة الساهر، والدة أولادي وسام وعمر في ذمة الله”.

و أضاف عبر نفس المنصة قائلا :” عاجل بسبب ظروف غير متوقعة، تم تأجيل حفلات كاظم الساهر في أمريكا وكندا لموعد آخر”.

و الجدير بالذكر أن الفنان كاظم الساهر تزوج من ابنة عمه وكان عمره 19 عاما، وانفصل عنها بعد 3 سنوات فقط، ولديه منها ولدان هما وسام وعمر.

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