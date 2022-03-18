الموت يفجع كاظم الساهر في أم أولاده
أعلن الفنان العراقي كاظم الساهر عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، عن وفاة عروبة الساهر زوجته الأولى وأم اولاده وسام وعمر.
وكتب الفنان العراقي في تغريدته: “إنّا لله وإنّا اليه راجعون، السيدة عروبة الساهر، والدة أولادي وسام وعمر في ذمة الله”.
و أضاف عبر نفس المنصة قائلا :” عاجل بسبب ظروف غير متوقعة، تم تأجيل حفلات كاظم الساهر في أمريكا وكندا لموعد آخر”.
و الجدير بالذكر أن الفنان كاظم الساهر تزوج من ابنة عمه وكان عمره 19 عاما، وانفصل عنها بعد 3 سنوات فقط، ولديه منها ولدان هما وسام وعمر.
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