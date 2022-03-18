إلباييس : إسبانيا تنتظر تطبيع العلاقات مع المغرب

هبة بريس _ الرباط

قالت صحيفة “إلباييس” الإسبانية، إن مدريد تنتظر تطبيع العلاقات بالكامل مع المغرب بعد المواقف الإيجابية والالتزامات البناءة لإسبانيا بخصوص قضية الصحراء المغربية، والتي تضمنتها الرسالة التي وجهها إلى الملك محمد السادس، رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز.

واعتبرت “إلباييس”، أن الرسالة التي بعث بها سانشيز إلى الملك محمد السادس، هي نتاج شهور من المفاوضات بين وزارتي الشؤون الخارجية البلدين، ويفترض الوفاء بالشرط الذي فرضه المغرب لتطبيع العلاقات بشكل كامل، وهو موقف من إسبانيا فيما يتعلق بالصحراء

واعتبرت الصحيفة، أن ” الرباط تعتبر أن الأزمة الدبلوماسية مع مدريد، قد انتهت بعد أن وصف سانشيز الاقتراح المغربي للحكم الذاتي بأنه “الأكثر جدية وواقعية ومصداقية” لحل النزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية.

وأعلن الديوان الملكي أن سانشيز أعرب “أن اسبانيا تعتبر مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف”.

يأتي هذا الإعلان بعد نحو عام على اندلاع أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين، بسبب استضافة إسبانيا زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي للعلاج

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