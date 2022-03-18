من يحمي غابة السلوقية بطنجة

هبة بريس – مكتب طنجة

بالقرب من منطقة “الجبل الكبير” غرب مدينة طنجة، تتواجد غابة “السلوقية ” على مساحة تتجاوز ال150 هكتارا ، بموقع استراتيجي يطل على مضيق جبل طارق بالواجهة المتوسطية، يجعلها محط أطماع “لوبيات العقار” الذين أصبحوا يدشنون فصولا جديدة في الاجهاز على ماتبقى من غابات المدينة .

مناسبة الحديث ، ماكشف عنه عدد من النشطاء بخصوص تداول صور توثق لعمليات قطع أشجار وتجريفها بغابة “السلوقية ” بواسطة آليات قيل أنها تعود لاحد المنعشين العقاريين بالمدينة .

بدورها عبرت “حركة الشباب الأخضر ” بطنجة عن قلقها ازاء ما تتعرض له غابة السلوقية، حيث اشارت في بيان لها :” تتابع حركة الشباب الأخضر بقلق وغضب بالغين الأنباء المتداولة والوارد من غابة السلوقية فيما يتعلق بعمليات قطع الأشجار الجارية هناك، دون وجه حق ودون أي سند قانوني يذكر.”.

وأضافت الحركة :” وإذ تعتبر حركة الشباب الأخضر من جهة أولى ما يجري جريمة متكاملة الأركان تتضح معالمها ساعة بعد أخرى، فإنها تؤكد أن معركة إيقاف الأشغال والعمل على محاسبة المتورطين في هذه الجريمة قائمة من ساعة صدور هذا البلاغ.”.

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