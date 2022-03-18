مؤشر القوة الناعمة لسنة 2022.. المغرب يتصدر البلدان المغاربية

2022-03-18 / 6:52 مساءً
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هبة بريس _الرباط

اصدرت مؤسسة “Brand Finance” البريطانية مؤشرة القوة الناعمة لسنة 2022 والذي يشمل تصنيف 120 دولة .

واحتل المغرب في هذا المؤشر المرتبة الأولى على الصعيد المغاربي، متبوعا بالجزائر التي احلت المرتبة 75 عالميا،

وقد أشار تقرير المؤشر إلى أن الجزائر فقدت هذه السنة درجة عن العام الماضي، بنزولها من المرتبة 74 إلى 75، ثم تونس في المرتبة الثالثة مغاربيا واحتلت المرتبة 76 عالميا، وقد نجحت في التقدم بـ 8 درجات، حيث كان تصنيفها العام الماضي هو 84 عالميا. ولم يشمل التصنيف باقي البلدان المغاربية، وهي ليبيا وموريتانيا

وعلى المستوى الإفريقي، احتل المغرب المرتبة الثالثة، بعد مصر الأولى على هذا الصعيد، وقد حلت في المرتبة 31 عالميا، متبوعة في المرتبة الثانية في القارة السمراء، بجنوب إفريقيا التي حلت في المرتبة 34 على المستوى العالمي.

يذكر ان التصنيف يشمل 120 دولة، بناء على سبعة ركائز، هي الأعمال والتجارة، والحوكمة، والعلاقات الدولية، والثقافة والتراث، والإعلام والاتصال، والتعليم والعلوم، والأشخاص والقيم، وأداء الدول في مكافحة وباء كوفيد-19.

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