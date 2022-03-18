الصورة تعبيرية

المغرب يثمن عاليا المواقف الإيجابية والالتزامات البناءة لإسبانيا

2022-03-18 / 5:40 مساءً
2
هبة بريس

أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المملكة المغربية تثمن عاليا المواقف الإيجابية والالتزامات البناءة لإسبانيا بخصوص قضية الصحراء المغربية، والتي تضمنتها الرسالة التي وجهها إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس الحكومة الإسبانية فخامة السيد بيدرو سانشيز.

وشدد بلاغ للوزارة على أن العبارات الواردة في هذه الرسالة تتيح وضع تصور لخارطة طريق واضحة وطموحة بهدف الانخراط، بشكل مستدام، في شراكة ثنائية في إطار الأسس والمحددات الجديدة التي تمت الإشارة إليها في الخطاب الملكي في 20 غشت الماضي.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، قد دعا في هذا الخطاب إلى “تدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة، في العلاقات بين البلدين، على أساس الثقة والشفافية والاحترام المتبادل، والوفاء بالالتزامات”.

وفي إطار هذه الروح، تندرج الزيارة التي سيقوم بها وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون السيد خوسي مانويل ألباريز ، للرباط، في نهاية شهر مارس وقبل شهر رمضان.

وخلص البلاغ إلى أنه ستتم أيضا برمجة زيارة لرئيس الحكومة الإسبانية إلى المملكة المغربية في وقت لاحق.

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ألباريس: استقرار وازدهار إسبانيا والمغرب مرتبطان ارتباطا وثيقا

ألباريس: استقرار وازدهار إسبانيا والمغرب مرتبطان ارتباطا وثيقا

2022-03-18 / 10:04 مساءً
Photo of إلباييس : إسبانيا تنتظر تطبيع العلاقات مع المغرب

إلباييس : إسبانيا تنتظر تطبيع العلاقات مع المغرب

2022-03-18 / 9:20 مساءً
Photo of خبير : الموقف الجديد لإسبانيا بخصوص قضية الصحراء المغربية “واضح وصريح”

خبير : الموقف الجديد لإسبانيا بخصوص قضية الصحراء المغربية…

2022-03-18 / 8:13 مساءً
Photo of اخنوش : إسبانيا تلتزم بضمان “السيادة والوحدة الترابية” للمغرب

اخنوش : إسبانيا تلتزم بضمان “السيادة والوحدة الترابية” للمغرب

2022-03-18 / 7:52 مساءً
Photo of تحول تاريخي .. قراءة في الموقف الاسباني بخصوص مغربية الصحراء

تحول تاريخي .. قراءة في الموقف الاسباني بخصوص مغربية…

2022-03-18 / 7:49 مساءً
Photo of وهبي: ورش إصلاح المنظومة الجنائية يتجه لمقاربة إشكالية عقوبة الإعدام

وهبي: ورش إصلاح المنظومة الجنائية يتجه لمقاربة إشكالية عقوبة…

2022-03-18 / 5:53 مساءً
Photo of إسبانيا تتعهد ب”الامتناع عن أي عمل أحادي الجانب” إزاء المغرب

إسبانيا تتعهد ب”الامتناع عن أي عمل أحادي الجانب” إزاء…

2022-03-18 / 4:49 مساءً
Photo of في رسالة وجهها للملك.. سانشيز: “الحكم الذاتي” الأساس الأكثر جدية وواقعية لتسوية ملف الصحراء

في رسالة وجهها للملك.. سانشيز: “الحكم الذاتي” الأساس الأكثر…

2022-03-18 / 4:33 مساءً
Photo of الاختصاصات و برنامج “أوراش” يتصدران المشهد بمجلس عمالة البيضاء

الاختصاصات و برنامج “أوراش” يتصدران المشهد بمجلس عمالة البيضاء

2022-03-18 / 3:11 مساءً
Photo of المغرب يترأس لجنة التراث غير المادي التابعة لليونسكو للعام 2022

المغرب يترأس لجنة التراث غير المادي التابعة لليونسكو للعام…

2022-03-18 / 2:06 مساءً

‫2 تعليقات

  1. احتراما للقرار الدى أخده الله ينصروا هو الأول الحاكم الدستورى للبلاد فالمملكه المغربيه لديها علاقه ثنائيه وطيده للمملكه الإسبانيه وتعاون ثنائى متبادل لتعرير القدرات التجاريه لدى مجلس وزاره الخارجيه لفئه حكومه الدوله للأمم المتحده للصليب الأحمر بجنوب المملكه بالداخله لوقف التنفيد بالمجان بطابع العماله متى ممنوع استعمال الجهل التصوير بالهواتف الدكيه والأوديو واليوأسب والداكره للخواص نتاع الزبل لعمليه العلميه عبور مرحبا الدرهم ممتنعه عن الإمضاء متفرده جامعه ملكيه عن بعد المعيّنه محدده لوسط الميدان للحاله المدنيه والباقى للحرائق رمضان والإحتفاظ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق