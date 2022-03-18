منيب: “لا يمكن تحقيق التنمية سوى بتجويد المدرسة العمومية”

2022-03-18 / 5:20 مساءً
0
هبة بريس ـ الدار البيضاء

هاجمت نبيلة منيب الحكومة من خلال الوزارة الوصية محملة إياها مسؤولية تدهور الوضع التعليمي بالمؤسسات التعليمية العمومية في الآونة الأخيرة.

و أيدت الزعيمة اليسارية في مقطع مصور نشرته بقناتها الرسمية احتجاجات أساتذة التعاقد، مؤكدة أن من حقهم الإضراب و الاحتجاج على قرارات لا تروقهم و تضر بهم و بمصالحهم.

و نددت منيب في مداخلتها بالأحكام القضائية التي طالت بعض أساتذة التعاقد ، واصفة تلك الأحكام القضائية بالجائرة و غير المقبولة.

و أوضحت منيب أن ما يطالب به أساتذة التعاقد من إدماج في أسلاك الوظيفة العمومية هو شرط لتطور المدرسة العمومية، مضيفة أنه لا يمكن تحقيق التنمية دون تجويد المدرسة العمومية.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وضعية مربيات التعليم الأولي تصل قبة البرلمان

وضعية مربيات التعليم الأولي تصل قبة البرلمان

2022-03-18 / 5:13 مساءً
Photo of برلماني يسائل بنموسى حول التدابير المتخذة للحفاظ على سير منظومة التعليم

برلماني يسائل بنموسى حول التدابير المتخذة للحفاظ على سير…

2022-03-17 / 6:44 مساءً
Photo of الطلبة المغاربة بالجامعات الصينية يناشدون تدخل الخارجية لتفادي ضياع مستقبلهم

الطلبة المغاربة بالجامعات الصينية يناشدون تدخل الخارجية لتفادي ضياع…

2022-03-17 / 3:26 مساءً
Photo of الحكومة ل”أساتذة التعاقد”: “كونو قد الشعار قد الممارسة.. راه وليدات الشعب اللي كيضيعو”

الحكومة ل”أساتذة التعاقد”: “كونو قد الشعار قد الممارسة.. راه…

2022-03-17 / 3:07 مساءً
Photo of استطلاع يكشف ارتفاع مؤشر ثقة المغاربة في التعليم العمومي

استطلاع يكشف ارتفاع مؤشر ثقة المغاربة في التعليم العمومي

2022-03-16 / 6:19 مساءً
Photo of مشكل ألف طالب مغربي في الجامعات الصينية يصل قبة البرلمان

مشكل ألف طالب مغربي في الجامعات الصينية يصل قبة…

2022-03-16 / 2:54 مساءً
Photo of إضرابات الأساتذة المستمرة ترهق التلاميذ و تؤزم العلاقة مع الآباء

إضرابات الأساتذة المستمرة ترهق التلاميذ و تؤزم العلاقة مع…

2022-03-16 / 11:17 صباحًا
Photo of التعليم: الإعلان عن لوائح المترشحين الأحرار لاجتياز امتحان “BTS”

التعليم: الإعلان عن لوائح المترشحين الأحرار لاجتياز امتحان “BTS”

2022-03-16 / 11:02 صباحًا
Photo of وجدة .. جامعة محمد الأول تحتفي برائدات المشهد الإعلامي المغربي

وجدة .. جامعة محمد الأول تحتفي برائدات المشهد الإعلامي…

2022-03-15 / 4:29 مساءً
Photo of آباء وأمهات التلاميذ متذمرون من إضرابات الأساتذة

آباء وأمهات التلاميذ متذمرون من إضرابات الأساتذة

2022-03-15 / 1:14 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق