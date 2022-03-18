منيب: “لا يمكن تحقيق التنمية سوى بتجويد المدرسة العمومية”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

هاجمت نبيلة منيب الحكومة من خلال الوزارة الوصية محملة إياها مسؤولية تدهور الوضع التعليمي بالمؤسسات التعليمية العمومية في الآونة الأخيرة.

و أيدت الزعيمة اليسارية في مقطع مصور نشرته بقناتها الرسمية احتجاجات أساتذة التعاقد، مؤكدة أن من حقهم الإضراب و الاحتجاج على قرارات لا تروقهم و تضر بهم و بمصالحهم.

و نددت منيب في مداخلتها بالأحكام القضائية التي طالت بعض أساتذة التعاقد ، واصفة تلك الأحكام القضائية بالجائرة و غير المقبولة.

و أوضحت منيب أن ما يطالب به أساتذة التعاقد من إدماج في أسلاك الوظيفة العمومية هو شرط لتطور المدرسة العمومية، مضيفة أنه لا يمكن تحقيق التنمية دون تجويد المدرسة العمومية.

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