الجاذبية الاقتصادية: جهة الرباط سلا القنيطرة تقدم خبرتها لكينيا

هبة بريس

وقع مجلس جهة الرباط – سلا – القنيطرة ومقاطعة كيسومو الكينية، اليوم الجمعة بالرباط، مذكرة تفاهم تمهد الطريق لتقاسم الخبرات في مختلف المجالات، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز الجاذبية الاقتصادية للمقاطعة الكينية.

وتهدف المذكرة، التي وقعها رئيس مجلس الرباط – سلا – القنيطرة السيد رشيد العبدي، وحاكم مقاطعة كيسومو بيتر أنيانغ نيونغو ، إلى تمكين حكومة كيسومو من استلهام تجربة جهة الرباط – سلا – القنيطرة في مجال الاقتصاد التضامني، والصناعة التقليدية، والسياحة، فضلا عن تعزيز الجاذبية الترابية.

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