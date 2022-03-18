الاختصاصات و برنامج “أوراش” يتصدران المشهد بمجلس عمالة البيضاء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

في إطار مناقشة الاختصاصات الاجتماعية للمجلس و كذا تقديم الشروحات حول برنامج أوراش، كان للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة بمجلس عمالة الدار البيضاء موعد مع اجتماع بمقر ولاية الجهة ترأسه كريم الكلايبي بصفته رئيسا لذات اللجنة.

وتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع وفق بلاغ توصلت هبة بريس بنسخة منه نقطتين اثنتين، الأولى من خلال تقديم عرض حول الاختصاصات الاجتماعية لمجالس العمالات والأقاليم و الثانية تتجلى في تقديم عرض حول برنامج أوراش.

و افتتح الاجتماع كريم الكلايبي، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة، مرحبا بالحضور ومهنئا عضوات المجلس و الموظفات باليوم العالمي لحقوق المرأة الذي حل قبل أيام، متمنيا لهن النجاح في مهامهن.

مباشرة بعد ذلك، قدم عبد الغني فهمي، مدير شؤون الرئاسة والمجلس، عرضا يتعلق بالاختصاصات الاجتماعية لمجالس العمالات والأقاليم حيث قدم صورة متكاملة حول مجالس العمالات والأقاليم، كجماعات ترابية تساهم في التنمية المحلية بجانب مجلسي الجهة والجماعة وحول اختصاصاتها التي منحها إياها المشرع والتي تنصب في المجال الاجتماعي.

أما العرض الثاني فقدمه محمد الحلواني، رئيس مصلحة الشؤون الاجتماعية، تطرق فيه إلى برنامج أوراش وهو برنامج حكومي على مدى سنوات من 2021 إلى 2026، أتى في ظل الظروف الصعبة لجائحة كورونا ومخلفاتها على الاقتصاد الدولي والوطني، حيث سيعنى بالعنصر البشري عن طريق وضع برنامج أوراش عامة صغرى وكبرى مؤقتة يتم إطلاقها على الصعيد الترابي بشراكة بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية وكذا جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، بالإضافة إلى مقاولات القطاع الخاص، بهدف زيادة توفير دخل لمدة محددة.

وقد أعقب هذين العرضين نقاش مستفيض جسد وعي المنتخب بالأدوار التي تنتظره لجعل مجلس عمالة الدار البيضاء إحدى الرافعات الأساسية لتحقيق تنمية اجتماعية لفائدة الساكنة البيضاوية.

وقبل نهاية الاجتماع، رفعت اللجنة توصية إلى رئاسة المجلس تتضمن دعوة المدير الجهوي للصحة لجهة الدار البيضاء سطات لتقديم عرض حول وضعية الصحة بتراب عمالة الدار البيضاء خلال اجتماع آخر للجنة المختصة، فضلا على ضرورة إشراك ممثل عن المجلس ضمن اللجان الإقليمية لكل عمالة مقاطعة المتعلقة بتنزيل برنامج أوراش.

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