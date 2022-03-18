الكرملين: بايدن أهان بوتين بشكل شخصي

2022-03-18 / 2:56 مساءً
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هبة بريس - وكالات

وصف الكرملين اليوم الجمعة تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن عن نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنها “إهانات شخصية”، وقال إن تصريحاته ناجمة على ما يبدو عن انفعال وإرهاق ونسيان.

كان بايدن قد وصف بوتين بأنه “مجرم حرب” و”دكتاتور قاتل” في الأيام القليلة الماضية بعد أن أرسل عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا في خطوة قال إنها “عملية عسكرية خاصة” تهدف لتجريد كييف من قدراتها العسكرية والتخلص ممن وصفهم بأنهم قوميون خطرون.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين “نسمع ونرى بيانات هي فعليا إهانات شخصية للرئيس بوتين”.

وأضاف “نظرا لسرعة الانفعال المعهودة في السيد بايدن وإرهاقه وأحيانا كثرة نسيانه… الإرهاق الذي يؤدي لتصريحات عدائية، فإننا لن نجري أي تقييمات قاسية كي لا نسبب المزيد من العدائية”.

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