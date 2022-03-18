وسط صدمة محبيها…وفاة مؤثرة مغربية بسبب جلطة دماغية
نجلاء مزيان: هبة بريس
توفيت صباح يومه الجمعة، المؤثرة واليوتوبرز المغربية ماجدة مراحي الشهيرة بلقب “مارايا”، بسبب إصابتها بجلطة دماغية.
و أعلنت شقيقة المؤثرة الراحلة يوم أمس عن دخول الأخيرة إلى قسم العناية المركزة بإحدى المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء في حالة حرجة ، بعد إصابتها بجلطة دماغية.
و بكلمات مؤثرة، نعى مجموعة من الإعلاميين و المشاهير الفقيدة، راجيين من المولى عز و جل أن يتغمدها بواسع رحمته ويرزق أهلها الصبر والسلوان.
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الله يرحمها ويوسع عليها، ويتجاوز عن سيئاتها