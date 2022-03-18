وسط صدمة محبيها…وفاة مؤثرة مغربية بسبب جلطة دماغية

2022-03-18 / 1:21 مساءً
1
نجلاء مزيان: هبة بريس

توفيت صباح يومه الجمعة، المؤثرة واليوتوبرز المغربية ماجدة مراحي الشهيرة بلقب “مارايا”، بسبب إصابتها بجلطة دماغية.

و أعلنت شقيقة المؤثرة الراحلة يوم أمس عن دخول الأخيرة إلى قسم العناية المركزة بإحدى المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء في حالة حرجة ، بعد إصابتها بجلطة دماغية.

و بكلمات مؤثرة، نعى مجموعة من الإعلاميين و المشاهير الفقيدة، راجيين من المولى عز و جل أن يتغمدها بواسع رحمته ويرزق أهلها الصبر والسلوان.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of سعد الصغير يخرج عن صمته و يكشف حقيقة الفيديو المتداول

سعد الصغير يخرج عن صمته و يكشف حقيقة الفيديو…

2022-03-17 / 11:49 مساءً
Photo of حاتم عمور لسعد الصغير :” المغرب بلد الكرم و انت ياما أكلت من خيره

حاتم عمور لسعد الصغير :” المغرب بلد الكرم و…

2022-03-17 / 10:35 مساءً
Photo of سيل من الإنتقادات تدفع محمد رمضان إلى حذف مقطع فيديو

سيل من الإنتقادات تدفع محمد رمضان إلى حذف مقطع…

2022-03-17 / 5:15 مساءً
Photo of بسبب خِلاف.. حلقات برنامج الصدمة المصورة بالمغرب لن تبث و سعيد خَلاف يوضح

بسبب خِلاف.. حلقات برنامج الصدمة المصورة بالمغرب لن تبث…

2022-03-17 / 3:49 مساءً
Photo of في ذكرى زواجهما 16…نعمان عادل يوجه رسالة رومنسية لزوجته

في ذكرى زواجهما 16…نعمان عادل يوجه رسالة رومنسية لزوجته

2022-03-16 / 8:46 مساءً
Photo of مصر.. حكم نهائي بقضية محمد رمضان و”قمرة القيادة”

مصر.. حكم نهائي بقضية محمد رمضان و”قمرة القيادة”

2022-03-16 / 7:02 مساءً
Photo of محمد المرابط و الفرنسي كارل وين يطرحان “شوف أوكان”

محمد المرابط و الفرنسي كارل وين يطرحان “شوف أوكان”

2022-03-16 / 1:52 مساءً
Photo of مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تهدي دورتها للمخرج المغربي الراحل محمد اسماعيل

مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تهدي دورتها للمخرج المغربي الراحل…

2022-03-16 / 12:53 مساءً
Photo of بعد تأجيله لسنتين.. تنظيم مهرجان مراكش الدولي شهر نونبر القادم

بعد تأجيله لسنتين.. تنظيم مهرجان مراكش الدولي شهر نونبر…

2022-03-16 / 7:30 صباحًا
Photo of بباقة من المسلسلات والأفلام والبرامج.. “الأولى” تعد متابعيها بالفرجة خلال رمضان

بباقة من المسلسلات والأفلام والبرامج.. “الأولى” تعد متابعيها بالفرجة…

2022-03-15 / 2:59 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق