بايدن: بوتين سفاح متعطش للدماء

هبة بريس - وكالات

كرر الرئيس الأميركي جو بايدن إطلاق التهم بحق نظيره الروسي، فلاديمير بوتين.

فبعد أن وصفه بمجرم الحرب أمس الخميس، أعاد بايدن الكرة واصفا سيد الكرملين بالسفاح، والديكتاتور.

وفي حديث خلال حفل غداء “أصدقاء أيرلندا” السنوي في الكابيتول هيل، قال سيد البيت الأبيض:” بوتين ديكتاتور قاتل، سفاح خالص يشن حربًا غير أخلاقية ضد شعب أوكرانيا”.

أتى ذلك، بعد أن اتهم بايدن بوقت سابق، نظيره الروسي بإلحاق الدمار المروع والرعب في أوكرانيا، واصفا إياه بـ”مجرم حرب”، لاستهدافه المدنيين والمباني السكنية خلال العمليات العسكرية.

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