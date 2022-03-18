US President Joe Biden speaks during a press conference after the NATO summit at the North Atlantic Treaty Organization (NATO) headquarters in Brussels, on June 14, 2021. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP)

بايدن: بوتين سفاح متعطش للدماء

2022-03-18 / 1:05 مساءً
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هبة بريس - وكالات

كرر الرئيس الأميركي جو بايدن إطلاق التهم بحق نظيره الروسي، فلاديمير بوتين.

فبعد أن وصفه بمجرم الحرب أمس الخميس، أعاد بايدن الكرة واصفا سيد الكرملين بالسفاح، والديكتاتور.

وفي حديث خلال حفل غداء “أصدقاء أيرلندا” السنوي في الكابيتول هيل، قال سيد البيت الأبيض:” بوتين ديكتاتور قاتل، سفاح خالص يشن حربًا غير أخلاقية ضد شعب أوكرانيا”.

أتى ذلك، بعد أن اتهم بايدن بوقت سابق، نظيره الروسي بإلحاق الدمار المروع والرعب في أوكرانيا، واصفا إياه بـ”مجرم حرب”، لاستهدافه المدنيين والمباني السكنية خلال العمليات العسكرية.

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