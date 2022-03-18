وجدة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال 24 ساعة الأخيرة

هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من ‏طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية، من الساعة السادسة من صباح أمس الخميس إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة :

– وجدة : 33 ملم

– تاوريرت : 5 ملمترات

– مكناس : 4 ملمترات

– إفران و الصويرة المطار : 3 ملمترات

– الناظور والحسيمة والجديدة : ملمتران

– فاس وسيدي إفني : ملمتر واحد

– تازة وتطوان والعرائش والقنيطرة والنواصر وآسفي وخريبكة ومراكش وبني ملال وبنسليمان وميدلت وبنجرير وكلميم والرباط المدينة وبوعرفة : أقل من ملم.

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