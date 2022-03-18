وجدة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال 24 ساعة الأخيرة
هبة بريس
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية، من الساعة السادسة من صباح أمس الخميس إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة :
– وجدة : 33 ملم
– تاوريرت : 5 ملمترات
– مكناس : 4 ملمترات
– إفران و الصويرة المطار : 3 ملمترات
– الناظور والحسيمة والجديدة : ملمتران
– فاس وسيدي إفني : ملمتر واحد
– تازة وتطوان والعرائش والقنيطرة والنواصر وآسفي وخريبكة ومراكش وبني ملال وبنسليمان وميدلت وبنجرير وكلميم والرباط المدينة وبوعرفة : أقل من ملم.
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