قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا تسفر عن مواجهات مثيرة

2022-03-18 / 12:12 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، التي سحبت اليوم الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية عن مواجهات مثيرة ومرتقبة.

وجاءت نتيجة قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا كالتالي:

– المباراة رقم 1 – تشيلسي # ريال مدريد

– المباراة رقم 2 – مانشستر سيتي # أتلتيكو مدريد

– المباراة رقم 3 – فياريال الإسباني # بايرن ميونيخ

– المباراة رقم 4 – بنفيكا # ليفربول

وتم أيضا تحديد مسارات الفرق الثمانية المشاركة في ربع النهائي حتى النهائي، وأتت نتيجة قرعة نصف النهائي كما يلي:

الفائز من المباراة رقم 2 # الفائز من المباراة رقم 1.

الفائز من المباراة رقم 4 # الفائز من المباراة 3.

مواعيد المباريات

ستقام مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يومي 5 و6 أبريل، وموعد الإياب هو 12 و13 أبريل 2022.

مباراتا ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال ستقامان يومي 26 و27 أبريل، فيما تجرى مباراتا الإياب في 3 و4 مايو 2022.

أما موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، فهو 28 مايو 2022 وسيقام في العاصمة الفرنسية باريس.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”، ألغى قاعدة احتساب الهدف الاعتباري خارج الأرض في حال التعادل في نتيجتي مباراتي الذهاب والعودة في الأدوار الإقصائية لبطولاته.
وفي حال تعادل أي فريقين في مجموع المباراتين، سيتم الذهاب مباشرة إلى الأشواط الإضافية، بغض النظر عن عدد الأهداف المسجلة في مباراتي الذهاب والإياب، وفي حال استمرار التعادل في الشوطين الإضافيين، يحتكم الفريقان لركلات الترجيح.

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