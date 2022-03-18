بعدما قطع 800 كلم في 70 ساعة.. “ocp” يدعم العداء المغربي أيت حدو

2022-03-18 / 11:31 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

يأمل بطل سباقات التحدي المغربي عبد الرحمان آيت حدو تحقيق أفضل النتائج في أول مشاركة له في ماراطون الرمال الشهير في نسخته السادسة والثلاثين التي سيتم تنظيمها بقلب الصحراء المغربية في الفترة من 25 مارس الجاري إلى 2 أبريل المقبل.

و يخوض آيت حدو هذه المسابقة، وفق بلاغ توصلت هبة بريس بنسخة منه، تحت لواء المجمع الشريف للفوسفاط، وعينه على تحقيق أفضل توقيت إلى جانب 1200 عداء وعداءة قادمين من مختلف دول العالم، على طول مسافة 250 كيلومترا مقسمة على 6 مراحل.

و يتوفر آيت حدو المتمرس على المسافات الطويلة، على حظوظ كبيرة، تدعمها الأرقام المتميزة، التي حققها في السنوات الأخيرة، في المسافات الطويلة، من أجل فرض إسمه ضمن لائحة المشاركين المتميزين في ماراطون الرمال، الذي سيطر عليه لسنوات عديدة الشقيقين لحسن ومحمد أحنصال، وحاليا زميلهما في زاكورة رشيد المرابطي، الفائز بالدورة السابقة.

ولعل ما يدعم حظوظ آيت الحدو صاحب 44 سنة المتحدر من مدينة القنيطرة، للتألق، هي الأرقام المتميزة، التي حققها طيلة السنتين الأخيرتين، إذ قطع ما مجموعه 800 كلم، مقسمة على خمسة مراحل، في توقيت متميز قدره حوالي 70 ساعة.

هذا الرقم الاستثنائي حققه أيت حدو في إطار تحدي الجري دون توقف، بين المراكز الفوسفاطية في المملكة، الموجودة في كل من الجديدة و أسفي و الدار البيضاء و خريبكة و بنجرير و اليوسفية و سيدي بنور و العيون و بوكراع.

كما فاز آيت حدو، الذي يشتغل بالمجمع الشريف للفوسفاط، وعضو بجمعية “مزاغان ماراطون”، في شتنبر 2021، بالرباط، بأول سباق عالمي يجرى في المغرب، يجمع بين الماراطون والأولترا ترايل، ويسمى باكيار أولترا (Backyard Ultra) وهو سباق مؤهل للمشاركة في بطولة العالم.

و”الباكيار أولترا” هو سباق للتحمل الإقصائي، يجعل المشاركين يبذلون أقصى ما في جهدهم حتى الإرهاق التام والخروج من السباق، ويفوز من يتحمل أكثر ويبقى وحده في المدمار.

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