لافروف: معتادون على العقوبات ولم نعد نثق بالغرب

2022-03-18 / 10:56 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده لم تعد لديها أي أوهام متعلقة بالاعتماد على الغرب

و أعلن في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن موسكو لم تعد ترى في الغرب شريكا موثوقاً، مضيفا أن بلاده لم تغلق الباب أمام الدول الغربية، لكن الأخيرة هي من فعلت ذلك.

إلى ذلك، شدد على ان روسيا لن تقبل أبدا برؤية لعالم تهيمن عليه الولايات المتحدة التي تريد أن تتصرف باعتبارها شرطيا عالميا.

أما في ما يتعلق بالعقوبات الغربية التي فرضت على بلاده، فاعتبر أنها معتادة منذ عام 2014 على هذا النهج. وأضاف أن تلك العقوبات تهدف إلى عزل روسيا وردعها، لكنها ستجعلها أقوى، وفق تعبيره.

كما قال “سنعيد ترتيب اقتصادنا للتعامل مع العقوبات”.

وأشار إلى أن العملية العسكرية التي أطلقت في الأراضي الأوكرانية تهدف إلى إزالة أي تهديد للأمن الروسي، قد ينطلق من الجارة الغربية، متهما الولايات المتحدة ودول الناتو عامة بإشعال الأزمة الروسية الأوكرانية.

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