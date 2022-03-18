مباراة الإياب بين الكونغو والمغرب.. بيع 28 ألف و 300 تذكرة

2022-03-18 / 10:05 صباحًا
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هبة بريس

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن مبيعات تذاكر مباراة إياب الدور الحاسم من التصفيات الافريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022 لكرة القدم ، التي ستجمع المنتخب الوطني المغربي بنظيره للكونغو الديمقراطية يوم 29 مارس الجاري بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، بلغت الى حدود الساعة السادسة من مساء الخميس 28 الف و 300 تذكرة.

وذكرت الجامعة في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي أن عملية بيع تذاكر هذه المباراة تواصلت اليوم الخميس عبر البوابة الرسمية للجامعة www.frmf.ma ، مبرزة “ان عدد التذاكر التي تم بيعها إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم وصل الى 28300 تذكرة”.

و أكدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغها أنها “تراهن على سيادة الروح الرياضية في أوساط المشجعين عامة سواء داخل الملعب أو خارجه يوم المباراة لما فيه مصلحة المنتخب الوطني المقبل على لقاء هام ومصيري لتأهل لكأس العالم للمرة السادسة”، داعية الجمهور إلى ” إعطاء صورة حضارية تليق بكرة القدم الوطنية.”

و شددت على أنها “لن تسمح للقاصرين الولوج إلى الملعب إلا إذا كانوا مصحوبين بمرافق، حسب القوانين الجاري بها العمل”.

جدير ذكره أنه يمكن سحب التذاكر ابتداء من يوم الاثنين 21 مارس الجاري من الشبابيك التي حددتها الجامعة في وقت سابق.

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‫20 تعليقات

  1. ستكون مفاجأة مع وحيد خاليلوزيش بالخسارة وبعدها سيتأكد لقجع انه ليس له صيلة بالمسؤولية ولا يفقه شيئا برياضة ويجب على الكل تقديم استقالته ومحاسبته ..

  4. لا ولن اقتني تذكرة الدخول الى المركب ليس ضدا في المنتخب الوطني بل ضدا وحيد القرن واعوانه بالإضافة إلى المكتب الجامعي وعلى الكل مقاطعة المبارة من اجل التغيير..

  9. صراحة نطمح إلى مشاهدت مباراة كرة القدم خالية من الشغب والكلام الساقط وهذا لن يتاتى الا في حالة قيام السلطات بدورها في أبواب الملاعب ، لن يقبل قاصرا لا بمورافقة ولي أمره، تفتيش دقيق كل المشجعين الذين يحملون ممنوعات (حجارة سكاكين،،،،،،،) تحميل المسئولية لمؤطري الاولطراس الملتزمين بتاطير هذه الفئة..

  10. الدولة تتحمل المسؤولية الكاملة تهميش المربين والعلماء والتعليم وووووو وتفخيخ الأسرة بوسائل الإعلام صرف صحي من قنوات واعطاء الحيز الكبير إلى المشاهير المتحيمرين أمثال رشيد شو و سطانذاب وووووو زيذوزيذ تلفزيون ولا عامر مسلسلات ذيال الخزي والعار ضف إلى ذالك الغناء وكثرة الفجور المغنون ينشرون سموم في الشباب والمنكر عشرات الآلاف من المغنون هما لغيربيو لينا الشباب لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..

  14. لتفادي الشغب يجب بيع التذاكر عبر الانترنيت وجعل الاماكن مرقمة وتشديد المراقبة الأمنية نتمنى من المنتخب الوطني ان لا يخيب امالنا ..

  15. السلام عليكم اولا انعدام التربية الأسرية ما يعني أن الأسرة المغربية شابها التفكك التربوي والأخلاقي وخصنا برامج تلفزية والداعية الرجوع إلى أسرة هادفة وأساسية في تكوين المجتمع .بعدها نطالب بتغيير جذري كل اعضاء ومسؤولي الجامعة شابهم الفساد ..

  16. يجب سن شروط جديدة للدخول الى الملاعب منها منع دخول القاصرين والتفتيش قبل الدخول الى الملاعب هدفه عدم تكرار نفس المشهد الذي حدث سابقا من أعمال عنف وتخريب الى غير ذالك ..

  20. عنـدنـا فـي المغــرب كــل شــيء لا يســـيـر عــلى مـا يـــرام ، مثــل السياسيــة مثـل الكــرة ، مثـل الإدارات وكــل القطــاعـات متــدهـورة، الخــيـرات تعـرضت للسـلب و النهـب ولـم يبـق للـدولـة أي شـيء، لا ثــقـة فـي الاستثمــار ، نـرى ســوى زيــادات فــي الأســعـار، كـل شـيء مـرتبــط بالعــالم الخــارجـي ، لااكتــفـاء ذاتــي ، لا استغــلال معقـلن
    إن الله لا يغيــر مـا بقـوم حتــى يغــيـروا مــا بأنـفســهم …

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