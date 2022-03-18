مباراة الإياب بين الكونغو والمغرب.. بيع 28 ألف و 300 تذكرة

هبة بريس

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن مبيعات تذاكر مباراة إياب الدور الحاسم من التصفيات الافريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022 لكرة القدم ، التي ستجمع المنتخب الوطني المغربي بنظيره للكونغو الديمقراطية يوم 29 مارس الجاري بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، بلغت الى حدود الساعة السادسة من مساء الخميس 28 الف و 300 تذكرة.

وذكرت الجامعة في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي أن عملية بيع تذاكر هذه المباراة تواصلت اليوم الخميس عبر البوابة الرسمية للجامعة www.frmf.ma ، مبرزة “ان عدد التذاكر التي تم بيعها إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم وصل الى 28300 تذكرة”.

و أكدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغها أنها “تراهن على سيادة الروح الرياضية في أوساط المشجعين عامة سواء داخل الملعب أو خارجه يوم المباراة لما فيه مصلحة المنتخب الوطني المقبل على لقاء هام ومصيري لتأهل لكأس العالم للمرة السادسة”، داعية الجمهور إلى ” إعطاء صورة حضارية تليق بكرة القدم الوطنية.”

و شددت على أنها “لن تسمح للقاصرين الولوج إلى الملعب إلا إذا كانوا مصحوبين بمرافق، حسب القوانين الجاري بها العمل”.

جدير ذكره أنه يمكن سحب التذاكر ابتداء من يوم الاثنين 21 مارس الجاري من الشبابيك التي حددتها الجامعة في وقت سابق.

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