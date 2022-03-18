الرئيس الأوكراني مخاطبا شعبه: “سوف تكونون أحرارا”

2022-03-18 / 9:47 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا لا تزال تسيطر على مناطق رئيسية من البلاد والتي تحاول القوات الروسية السيطرة عليها، بعد أسابيع من هجوم روسيا المتواصل.

وقال زيلينسكي في رسالة عبر الفيديو تم نشرها في وقت مبكر من اليوم الجمعة عبر منصة تيليغرام إن القوات الأوكرانية ردت على كل هجوم شنته الوحدات الروسية.

وتابع الرئيس الأوكراني أن السكان في مدن مثل ماريوبول في جنوب البلاد وخاركيف في شرقها وتشيرنيهيف في شمالها، والتي لا تزال تحاصرها القوات الروسية، لن يتم التخلي عنهم.

وأضاف أنه بداية من الجيش إلى الكنيسة، كل فرد يفعل كل شيء يمكنه القيام به من أجل الشعب الأوكراني، ووعد “سوف تكونون أحرارا”.

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