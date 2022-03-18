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تورطوا في تزوير وثائق للهجرة إلى الخارج.. توقيف 4 أشخاص بالبيضاء

2022-03-18 / 9:29 صباحًا
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هبة بريس - البيضاء

تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 45 و57 سنة، يشكل اثنان من بينهم موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله وتنظيم الهجرة غير المشروعة.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد أوقفت أحد المشتبه فيهم بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء أثناء محاولته الهجرة إلى إحدى الدول الأوروبية باستعمال بطاقة تعريف أجنبية وجواز سفر يحمل معطياته التعريفية جميعها مزورة، قبل أن تقود الأبحاث إلى توقيف باقي المشتبه فيهم، المتورطين في تزييف هذه الوثيقة واستعمالها في تنظيم الهجرة غير الشرعية.

عمليات التفتيش المنجزة بمنزل أحد المشتبه فيهم مكنت من حجز معدات متطورة تستعمل في التزييف، يجري حاليا إخضاعها للخبرات التقنية الضرورية، فضلا عن حجز وثائق تعريفية وطنية وأجنبية تحمل هويات الغير.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الامتدادات المحتملة والمتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.

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