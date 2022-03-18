سلطنة عمان تجدد دعمها للوحدة الترابية للمملكة

هبة بريس

جدد سفير سلطنة عمان بالمغرب، سعيد بن محمد البرعمي، الخميس بفاس، التأكيد على دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة.

وأبرز السفير الذي ألقى محاضرة حول “السياسة الخارجية لسلطنة عمان” في إطار الموسم الثقافي لجامعة سيدي محمد بن عبد الله، أن موقف سلطنة عمان ثابت وراسخ بخصوص القضية الوطنية للمملكة، مشيدا بمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب.

وثمن البرعمي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء النهضة التنموية التي تعرفها أقاليم جنوب المملكة على مختلف المستويات، وخصوصا البنيات الأساسية والمشاريع التي تم إطلاقها في مختلف المجالات.

وبعد أن ذكر بأن وفدا من بلاده شارك في المسيرة الخضراء المضفرة سنة 1975، نوه الدبلوماسي بالعلاقات الأخوية التي تربط المغرب وسلطنة عمان واصفا إياها بالنموذجية والممتازة.

وأوضح بهذه المناسبة أهمية اللجنة المشتركة المغربية العمانية معربا عن إرادة بلاده لتطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتميزت المحاضرة التي جرت بحضور نخبة من الدبلوماسيين والمثقفين والجامعيين، بقراءات شعرية، كما تم اقتراح تنظيم أسبوع ثقافي عماني بفاس وآخر مغربي بمسقط.

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