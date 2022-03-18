الصورة تعبيرية

سلطنة عمان تجدد دعمها للوحدة الترابية للمملكة

2022-03-18 / 9:09 صباحًا
0
هبة بريس

جدد سفير سلطنة عمان بالمغرب، سعيد بن محمد البرعمي، الخميس بفاس، التأكيد على دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة.

وأبرز السفير الذي ألقى محاضرة حول “السياسة الخارجية لسلطنة عمان” في إطار الموسم الثقافي لجامعة سيدي محمد بن عبد الله، أن موقف سلطنة عمان ثابت وراسخ بخصوص القضية الوطنية للمملكة، مشيدا بمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب.

وثمن البرعمي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء النهضة التنموية التي تعرفها أقاليم جنوب المملكة على مختلف المستويات، وخصوصا البنيات الأساسية والمشاريع التي تم إطلاقها في مختلف المجالات.

وبعد أن ذكر بأن وفدا من بلاده شارك في المسيرة الخضراء المضفرة سنة 1975، نوه الدبلوماسي بالعلاقات الأخوية التي تربط المغرب وسلطنة عمان واصفا إياها بالنموذجية والممتازة.

وأوضح بهذه المناسبة أهمية اللجنة المشتركة المغربية العمانية معربا عن إرادة بلاده لتطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتميزت المحاضرة التي جرت بحضور نخبة من الدبلوماسيين والمثقفين والجامعيين، بقراءات شعرية، كما تم اقتراح تنظيم أسبوع ثقافي عماني بفاس وآخر مغربي بمسقط.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of البرلمان الإسباني يرفض مقترحين حول ضم سبتة ومليلية المحتلتين ل “الناتو”

البرلمان الإسباني يرفض مقترحين حول ضم سبتة ومليلية المحتلتين…

2022-03-17 / 7:25 مساءً
Photo of رئيس الحكومة يستقبل وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الفلبين

رئيس الحكومة يستقبل وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الفلبين

2022-03-17 / 6:56 مساءً
Photo of بوريطة يعلن تنسيق مغربي فلبيني للدفاع عن وحدتهما الترابية

بوريطة يعلن تنسيق مغربي فلبيني للدفاع عن وحدتهما الترابية

2022-03-17 / 6:29 مساءً
Photo of “المنع الغربي” يجبر الطائرات الروسية على عبور ” الأجواء المغربية “

“المنع الغربي” يجبر الطائرات الروسية على عبور ” الأجواء…

2022-03-17 / 6:19 مساءً
Photo of الملك يهنئ خادم العاهل السعودي إثر مغادرته المستشفى

الملك يهنئ خادم العاهل السعودي إثر مغادرته المستشفى

2022-03-17 / 5:39 مساءً
Photo of الحكومة تفصح عن أسماء المدراء الجدد بالوكالات الحضرية

الحكومة تفصح عن أسماء المدراء الجدد بالوكالات الحضرية

2022-03-17 / 5:20 مساءً
Photo of تحديد آجال استفادة المقاولين الذاتيين من التأمين الإجباري عن المرض

تحديد آجال استفادة المقاولين الذاتيين من التأمين الإجباري عن…

2022-03-17 / 4:58 مساءً
Photo of أخنوش يستقبل رئيس لجنة مراقبة حماية المعطيات الشخصية

أخنوش يستقبل رئيس لجنة مراقبة حماية المعطيات الشخصية

2022-03-17 / 4:49 مساءً
Photo of الفلبين تعبر عن دعمها القوي للوحدة الترابية للمغرب

الفلبين تعبر عن دعمها القوي للوحدة الترابية للمغرب

2022-03-17 / 4:08 مساءً
Photo of الملك: نشيد بمستوى العلاقات الطيبة التي تجمع بين المغرب وإيرلندا

الملك: نشيد بمستوى العلاقات الطيبة التي تجمع بين المغرب…

2022-03-17 / 11:50 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق