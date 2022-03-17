سعد الصغير يخرج عن صمته و يكشف حقيقة الفيديو المتداول

2022-03-17 / 11:49 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

بعد وابل من الإنتقادات اللاذعة التي تعرض لها الفنان المصري سعد الصغير بسبب الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي و اتهامه بالاستهزاء بالمغرب.

خرج الفنان المصري عن صمته، موضحا أن الفيديو يعود لسبع سنوات مضت، مؤكدا على أنه لم يستهزئ قط بالمغرب و أنه كان يمزح فقط.

و نشر سعد الصغير عبر خاصية الستوري :”شعب المغرب المحترم في فيديو ناس زعلانه علشان مفكرا ان كنت وأنا بهزر وبداعب الناس، كان حفل في المغرب من مثلا 7 سنين ولاحاجة “.

وأضاف :”وللعلم هذا الفيديو من 7 سنين أو أكثر وأنا ابن بلد بحب أهزر بطريقة بتاعتنا كدا فا بقول الي هيجي الحفله هجبلو ازازة زيت وسكر بهزار وليس الإستهزاء أو شيء آخر ،تحياتي لشعب المغرب العظيم واخوتي وأصحابي الي في المغرب، شعب العظيم الي بحترمو وبحبو”.

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