الإفراج عن تلميذ هاجم زملاءه بالسلاح الابيض بمؤسسة تعليمية بفاس

ع محياوي _ هبة بريس

ع محياوي _ هبة بريس

أفرج قاضي الأحداث بابتدائية فاس، اليوم الخميس عن تلميذ يبلغ من العمر 16 سنة، بعد أسبوع من إيداعه جناح الأحداث بسجن بوركايز ضواحي فاس بعدما أوقفته المصالح الأمنية بتهمة الهجوم على مؤسسة تعليمية بزواغة بالسلاح الابيض محدثا بذلك حالة من الفوضى، ردا على التنمر منه من طرف زملائه الذين كانوا يسخرون منه بسبب جرح غائر في وجهه أصيب به بعدما هاجمه جانح أثناء وجوده بقاعة ألعاب .

هذا وقد تم الافراج عنه من طرف قاضي التحقيق المكلف بالبحث معه، بعد تنازل الأطراف المشتكية بما فيها مديرية التعليم والأكاديمية وإدارة المؤسسة وأساتذة بعد تدخل فعاليات جمعوية ونقابية وبعد اعتذار رئيسة جمعية نيابة عنه، في انتظار تسليمه لعائلته مساء اليوم بعد انتهاء الإجراءات القانونية المعمول بها، لمغادرة جناح الأحداث بالسجن المذكور في انتظار استكمال مبادرة تباشرها الجمعية المغربية لمناهضة العنف والتشرد لتمكينه من إجراء عملية تجميل لإزالة اثر الجرح الذي تسبب فيه الجانح له حسب مصدر هبة بريس.

وكان قاضي الأحداث قد توبع التلميذ بتهم “حمل السلاح دون مبرر مشروع والتهديد وإهانة موظفين أثناء وبسبب قيامهم بعملهم والرشق بالحجارة والضرب والجرح بالسلاح” بناء على شكاية من إدارة المؤسسة والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بفاس.

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