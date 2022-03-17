تضخم وبطالة”.. بوتين يكشف تأثير العقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي

2022-03-17 / 11:02 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

نقلت صحيفة “وول ستريت جورنل” أن بوتين أقر في تصريحات قبل اجتماع مع مسؤولين روس أن الاقتصاد الروسي سيحتاج “تغييرات هيكلية عميقة في ظل الحقائق الجديدة” التي فرضتها العقوبات.

وأوضح بوتين في التصريحات المتلفزة “لن أخفي ذلك، الأمر لن يكون سهلا وسيؤدي إلى ارتفاع مؤقت في التضخم والبطالة”.

وأشارت الصحيفة إلى أن تأثير العقوبات طال جميع أنحاء روسيا، إذ أغلقت مصانع وفقدت وظائف، وتضاعفت الأسعار كما انخفضت قيمة العملة “الروبل”.

وشلت العقوبات الغربية جزءا من النظام المصرفي والمالي للبلاد، وتسببت في انهيار سعر الروبل.

وأضاف التقرير أن التضخم في البلاد تسارع، وباتت روسيا مهددة بالتخلف عن سداد ديونها، والتخلف عن السداد يقطع الدولة عن الأسواق المالية ويهدد عائدتها لسنوات.

وتوقع بوتين أن يضاعف الغرب ضغوطه على موسكو، ووعد الشركات الأجنبية التي فضلت البقاء في روسيا رغم الضغوط بمزيد من الفرص الإضافية.

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