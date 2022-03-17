يستعمل “درون” لتهريب المخدرات …القبض على عشريني بالفنيدق

نجلاء مزيان _ هبة بريس

تمكنت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة الفنيدق، مساء اليوم الخميس 17 مارس الجاري، من توقيف شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني، يبلغ من العمر 25 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالترويج الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه متلبسا بحيازة وترويج المخدرات بمدينة الفنيدق، قبل أن يسفر إجراء التفتيش المنجز بداخل منزله بحي “كنديسة” عن حجز طائرة مسيرة “Drone” وسبعة كيلوغرامات من مخدر الشيرا، علاوة على كيلوغرام من مسحوق التبغ المهرب وسيارة خفيفة.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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