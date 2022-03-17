حاتم عمور لسعد الصغير :” المغرب بلد الكرم و انت ياما أكلت من خيره

نجلاء مزيان: هبة بريس

هاجم النجم المغربي حاتم عمور عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، -هاجم- الفنان المصري سعد الصغير، بسبب مقطع فيديو يظهر فيه الأخير و هو يستهزئ فيه من المغرب.

و نشر عمور عبر خاصية الستوري بنفس المنصة فيديو سعد الصغير معلقا عليه :”سعد الصغير عيب عليك ياااا!!! المغرب بلد الكرم وانت ياما أكلت من خيره.. احترم نفسك قبل متتكلم على الشعب المغربي ياااا “، مضيفا :”إزازة زيت وشاي مين يا بابا”.

و الجدير بالذكر أن مقطع الفيديو الذي تم تداوله من جديد، يعود لزيارة الفنان المصري سعد الصغير للمغرب أثناء إحيائه لحفل غنائي بمدينة أكادير.

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