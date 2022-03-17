طنجة ..اعتقال شخص متورط في سرقة المكالمات الهاتفية الدولية

هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، مساء اليوم الخميس 17 مارس الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، يشتبه في تورطه في قرصنة وسرقة المكالمات الهاتفية الدولية.

وقد تم توقيف المشتبه فيه بحي البرانص بطنجة، بناءا على البحث المنجز على ضوء شكاية تقدم بها الممثل القانوني لأحد متعهدي شركات الاتصالات، يتظلم فيها من سرقة وقرصنة المكالمات الهاتفية الدولية.

وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه عن حجز معدات كبيرة يشتبه في تسخيرها لأغراض قرصنة وسرقة المكالمات الدولية، وهي عبارة عن 5485 شريحة هاتف محمول مستعملة، و337 شريحة معبئة وغير مستخدمة، و856 رقاقة هاتفية فارغة، و2821 حامل لشرائح الهاتف، علاوة على مجموعة مختلفة وكبيرة من الدعامات والآليات الرقمية التي تستخدم في الربط بالانترنت.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر، وتحديد وتشخيص كافة المساهمين والمشاركين المحتملين في اقتراف هذا النوع من الجرائم.

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