أمن طانطان يداهم مقهى مشبوه ويحجز كمية من مخدر الشيرا والكيف

هبة بريس _ الرباط

هبة بريس-أشعبان لحبيب

في إطار المجهودات الإستباقية، التي تقوم بها مصالح الشرطة القضائية من أجل محاربة شتى انواع الجرائم، بما فيها الاتجار بالمخدرات بكل انواعها علمت هبة بريس من مصادرها، أن عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة طانطان، قد اوقفت ليلة أمس الأربعاء 16 مارس الجاري، مسير مقهى من ذوي السوابق القضائية، ومساعدته، يبلغان من العمر 36 و22 سنة، وذلك من أجل قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في مخدر الشيرا والقنب الهندي، مع العلاقة الجنسية الغير الشرعية.

وقد جرى إيقاف المشتبه فيهما، بناء على معلومات دقيقة توصلت بها مصالح الأمن الوطني والتي تفيد أن الموقوف يقوم بترويج المخدرات انطلاقا من المقهى التي يسيرها وسط مدينة طانطان، وعلى ضوء هذه الاخباريات قامت شرطة طانطان برصد المقهى، وتتبع بعض الاشخاص الذين يترددون على المكان المشبوه لأجل اقتناء الممنوعات لتنتقل عناصر الفرقة إلى المقهى وبعد مداهمة المرفق الترفيهي تم إيقافه رفقة مساعدته التي بينت الأبحاث الأولية كونهما تجمعهما علاقة جنسية غير شرعية.

وبناء على عملية التفتيش التي أجريت بداخل المقهى أسفرت عن حجز صفيحتين ونصف من مخدر الشيرا، ومجموعة من رزم القنب الهندي جاهزة للترويج، بالإضافة إلى مبلغ مالي يشتبه كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي، وكذا خمسة هواتف نقالة، وسكين متوسط الحجم.

يضيف المصدر الأمني، أنه تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن مدى ارتباط كل واحد منهما بهاته القضية.

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