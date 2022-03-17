Visitors walk in front of the national flag on display at the Museum of the Communist Party of China in Beijing on November 11, 2021. (Photo by Noel Celis / AFP)

الصين تفتح تحقيقا مع مسؤول بسبب “احترام الإسلام”

2022-03-17 / 9:35 مساءً
4
هبة بريس _ وكالات

فتح الحزب الشيوعي الصيني تحقيق في الفساد مع مسؤول كبير روج لاحترام الإسلام وكان في السابق مدافعا مؤثرا عن الثقافة الإسلامية، وفقا لما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن أشخاص مطلعين على الأمر.

وقالت الصحيفة إن التحقيق يعتبر مؤشر على عزم الزعيم الصيني شي جين بينغ المضي قدما في جهوده القوية الرامية لتعزيز الاندماج العرقي في البلاد.

وأفاد الأشخاص بأن نائب رئيس المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني وانغ تشنغ وي، وهو من أقلية هوي المسلمة، يخضع للتحقيق من قبل مراقبي الانضباط الداخليين بالحزب بتهمة إساءة استخدام السلطة والفساد.

ويعد المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، أعلى هيئة استشارية سياسية في البلاد وتتبع الحزب الشيوعي الحاكم.

وقال الأشخاص للصحيفة إن الدافع وراء التحقيق يتعلق بمخاوف من أن وانغ روج لـ “الثقافة الإسلامية بشكل يتجاوز الحدود” وشجع التطرف الديني عندما عمل كرئيس للحزب الشيوعي لمنطقته الأصلية في نينغشيا في شمال غرب الصين، وبعد ذلك كرئيس للجنة الشؤون العرقية الوطنية في البلاد.

وتشير الصحيفة إلى أنه لم يتم الإعلان عن أي تهم جنائية رسمية ضد وانغ، مضيفة أن تحقيقات الانضباط الحزبية، التي تُستخدم غالبا لمعاقبة المسؤولين الذين لا يتفقون مع أولويات الحزب الشيوعي، يمكن أن تكون أوسع نطاقا من تحقيقات الشرطة، وعادة لا يتم إعلان نتائجها.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of زيلينسكي: أشهر تفصلنا عن الانضمام للاتحاد الأوروبي

زيلينسكي: أشهر تفصلنا عن الانضمام للاتحاد الأوروبي

2022-03-18 / 3:33 مساءً
Photo of الكرملين: بايدن أهان بوتين بشكل شخصي

الكرملين: بايدن أهان بوتين بشكل شخصي

2022-03-18 / 2:56 مساءً
Photo of بايدن: بوتين سفاح متعطش للدماء

بايدن: بوتين سفاح متعطش للدماء

2022-03-18 / 1:05 مساءً
Photo of لافروف: معتادون على العقوبات ولم نعد نثق بالغرب

لافروف: معتادون على العقوبات ولم نعد نثق بالغرب

2022-03-18 / 10:56 صباحًا
Photo of الصين: أمريكا صبت الزيت على النار في أوكرانيا

الصين: أمريكا صبت الزيت على النار في أوكرانيا

2022-03-18 / 10:09 صباحًا
Photo of الرئيس الأوكراني مخاطبا شعبه: “سوف تكونون أحرارا”

الرئيس الأوكراني مخاطبا شعبه: “سوف تكونون أحرارا”

2022-03-18 / 9:47 صباحًا
Photo of مقتل مواطن أميركي ثان في هجوم روسي على تشيرنيهيف بأوكرانيا

مقتل مواطن أميركي ثان في هجوم روسي على تشيرنيهيف…

2022-03-17 / 8:22 مساءً
Photo of قتلى وجرحى في قصف روسي استهدف مدرسة ومركزا ثقافيا قرب خاركيف

قتلى وجرحى في قصف روسي استهدف مدرسة ومركزا ثقافيا…

2022-03-17 / 7:02 مساءً
Photo of غرق سفينة إماراتية على متنها 30 راكبا في مياه الخليج

غرق سفينة إماراتية على متنها 30 راكبا في مياه…

2022-03-17 / 12:56 مساءً
Photo of ألمانيا: حلف الناتو لن يتدخل في الأزمة الأوكرانية

ألمانيا: حلف الناتو لن يتدخل في الأزمة الأوكرانية

2022-03-17 / 12:01 مساءً

‫4 تعليقات

  2. الصين بلد متطرف وديكتاتوري وعنصري ضد الاقليات وخاصة ضد الاقليات المسلمة التي تعاني الاضطهاد الديني ضدهم ولا أحد يحرك ساكنا.

  3. الاسلام يبقى اسمى من ايديولوجياتهم جميعا
    لذالك يخشونه ويخافون منه و يحاربونه بشتى الوساءل
    ودين الله باق مابقي الليل والنهار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق