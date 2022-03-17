” ريان إير” تعلن عن أكبر برنامج صيفي لها نحو المغرب

هبة بريس _ الرباط

أعلنت شركة الطيران “ريان إير”، اليوم الخميس، عن أكبر برنامج صيفي لها نحو المغرب، بـ 135 وجهة وأزيد من 370 رحلة أسبوعية من 11 دولة، بما في ذلك فرنسا، ألمانيا، إيرلندا، إيطاليا، البرتغال والمملكة المتحدة.

وأكدت شركة النقل الجوي الأيرلندية، في بلاغ لها، أنه بـ 37 خطا جويا جديدا، فإن هذا الربط المتزايد سيجلب السياح بأعداد كبيرة من جميع الأسواق الأوروبية الرئيسية.

وحسب المصدر ذاته، يشمل برنامج رحلات “ريان إير” الصيفي للعام 2022 نحو المغرب، 10 طائرات قارة (5 في مراكش، 3 في فاس و2 في أكادير)، واستثمار قدره مليار دولار في المغرب، وما ومجموعه 135 مسارا، بما في ذلك 37 وجهة جديدة تشمل، على الخصوص، بروكسيل، لشبونة، لندن، مدريد، باريس وروما، وأكثر من 370 رحلة في الأسبوع وأزيد من 5000 وظيفة في المجموع.

وأضاف البلاغ أنه “منذ انطلاقها في المغرب سنة 2006، فإن “ريان إير” تعد شركة النقل الجوي العاملة في المملكة الأسرع من حيث النمو وتواصل تعزيز حضورها، مع تسريع انتعاش السياحة وحركة النقل في المغرب بعد الكوفيد”.

وسجل البلاغ أن إيدي ويلسون، الرئيس المدير العام لشركة “ريان إير داك”، أعرب عن سعادته لتحفيز نمو السياحة المغربية “بفضل برنامجنا الصيفي الأكبر على الإطلاق، مع أزيد من 370 رحلة أسبوعية على 135 خطا جويا، بما في ذلك 37 خطا جديدا تنطلق من أسواق رئيسية في أوروبا، من قبيل فرنسا، ألمانيا، أيرلندا، إيطاليا، البرتغال والمملكة المتحدة”.

وقال ويلسون إنه “مع وجود 10 طائرات قارة، استثمرت ريان إير مليار دولار في المغرب ونتوقع مواصلة هذا النمو في المستقبل”.

وأكد أن المغرب يهدف إلى مضاعفة إمكانياته السياحية خلال السنوات القليلة المقبلة، و”ريان إير” ستدعم هذا النمو، مع تنويع سوق السياحة المغربية، واجتذاب المسافرين من أوروبا.

وخلص ويلسون إلى القول إن “المغرب وجهة رائعة ومتنوعة، من مدينة مراكش إلى جبال الأطلس، مرورا بمدينة فاس التاريخية وأمواج أكادير. المغرب يمتلك حقا كل المؤهلات لكي يحظى بالإعجاب”

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