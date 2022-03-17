شرطة البيضاء تكشف تفاصيل أبحاثها في قضية وفاة شاب حرقا على المباشر
بعد انتشار فيديو الشاب زكرياء الذي أحرق نفسه في بث مباشر على “الفايسبوك”، وتوفيّ أمس، الأربعاء متأثراً بحروق بليغة، في مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء، خرجت ولاية أمن الدار البيضاء، بتوضيحات حول تفاصيل حادثة تعرضه للاعتداء من طرف شخصين بسوق الجملة لبيع لالسمك، ومسار مسطرة التحقيق قبل أن يقدم على إحراق نفسه احتجاجاً على ما وصفها ب”الحكرة”، التي تعرض لها.
وجاء في بلاغ ولاية الأمن أنها “اطلعت على مقطع فيديو متداول على شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي، يتحدث فيه شخص حول ملابسات خلافه الشخصي مع مجموعة من المياومين بأحد أسواق الجملة بمدينة الدار البيضاء، كما تناول ادعاءات تشير إلى تعرضه لتجاوزات أثناء تقديمه لشكاية في الموضوع أمام مصالح الأمن بالدار البيضاء، وذلك قبل أن يعمد المصرح في ختام التسجيل إلى صب مادة سريعة الاشتعال على جسده ويضرم النار فيها بشكل متعمد
وتابع البلاغ، وقد تفاعلت مصالح الأمن بالدار البيضاء بشكل سريع وجدي مع هذه الادعاءات، وفتحت بشأنها بحثا دقيقا أسفر عن التوصل للمعطيات والنتائج التالية:
بتاريخ 02 مارس 2022، سجل المصرح شكاية أمام دائرة الشرطة الهراويين التابعة لمنطقة أمن مولاي رشيد بالدار البيضاء، أوضح فيها أنه دخل في خلاف مع شخصين تربطهما علاقة قرابة بسوق الجملة للسمك، تطور إلى تعريضه لاعتداء جسدي من قبلهما، حيث تم على الفور تحصيل شكايته ومباشرة الإجراءات والانتقالات التي يحتاجها البحث.
وفي هذا السياق، تم تحصيل إفادة المشتكى بهما في محاضر قانونية وتم إشعار النيابة العامة المختصة بملابسات القضية وتطورات البحث، فأصدرت تعليماتها القاضية بوضع أحد الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية بعد ضبطه متلبسا بحيازة قطعة من مخدر الشيرا، مع تقديم المشتبه فيه الثاني في حالة سراح بتاريخ 04 مارس الجاري.
وقد تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة العامة المشرفة على البحث، والتي قررت إرجاع المسطرة إلى الشرطة القضائية مذيلة بتعليمات كتابية جديدة تقضي بإجراء كافة التحريات والإستماع للشهود مع تمديد سريان الحراسة النظرية بالنسبة للموقوف الأول وإعادة تقديم قريبه في حالة سراح.
وتعميقا للبحث، تم الإنتقال مجددا إلى سوق الجملة للسمك مسرح الحادث والقيام ببحث ميداني حول ظروف وملابسات الخلاف، الذي كان مرده أحقية استغلال عربة يدوية مجرورة داخل السوق، كما تم أيضا تلقي إفادات أربعة شهود في محاضر قانونية، أكدوا فيها نفس المعطيات، ليتم إعادة تقديم المشتكى بهما أمام النيابة العامة المختصة مرة ثانية بتاريخ 05 مارس الجاري، والتي تابعت المشتبه فيهما مع تحديد جلسة 23/03/2022 من أجل النظر في هذه القضية.
23 تعليقات
الانتحار= دخول نار جهنم والعياذ بالله.قال الله تعالى:﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29)﴾﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (30)﴾ سورة النساء
بيناتهم.. شي يدخل الحبس شي يحرق راسو شي يتشد من بعد… المهم الناس لي زايغيين كايجيبوها فروسهم فالأخر.
و الحياة مستمرة
أكيد الحكرة والقمع والتعسف هي المسبات الحقيقية التي أدت بالشاب الى حرق نفسه..ولكن يجب على السلطات القضائية ان تجري البحث الدقيق.وترجع حفوقه وكرامته…
إن لله وإن إليه راجعون تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا .. وحسبنا آلله ونعم الوكيل في من كان السبب في وفاته…
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. الله يرحمو ويصبر اهله الصبر والسلوان يآرب إن لله وإن إليه راجعون..
قل مايصيبنا إلا ماكتب الله لنا؛ إن لله وإن إليه راجعون تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته اللهم الصبر والسلوان لدويه وأهله..
بجب فتح التحقيق الدقيق مع من كان السبب في وفاته ؛ لأن أصلا هذه البلاد يغمرها الميز والقهر ومسح الكرامة الانسانية في الأرض وحسبنا آلله ونعم الوكيل في من كان وراء ذالك…
يجب أن يطبق القانون على من كان مسبب في هذه الحادثة المؤلمة التي تسببت في وفاة هذآ الشاب وحرمته من عائلته يجب ان يطبق عليهم بالسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة حتى يكونوا عبرة لغيرهم..
يجب على السلطات القضائية ان تحكم عليهم باقصى عوقبة ممكنة حتى يكونوا عبرة لمن سولت له نفسه وكان سبب في وفاة هذآ الشاب حسبنا الله ونعم الوكيل…
حتى وإن كان من رجال الشرطة يجب محاكمته ونصر الحق لأننا في بلاد الحق والقانون..
السيد الحموشي رجل حقاني يحب تطبيق القانون حتى وإن كان أحدا من عائلته ؛ ولهذ أنا على يقين سياخذ حقه بابها طريقة ؛ تغمد الله روح الفقيد بواسع رحمته وان لله وان اليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم….
إن شاءالله سيظهر الحق ويجرى التحقيق الدقيق وكل واحد ياخذوا اقصى عقوبة وهذا ما نتمناه…
ليست أول شخص يقع له مثل هذا الشاب إنهم كثر ذهبوا ضحية المجتمع المغربي الذي يدوس على كرامته…
أظن أن قضيته ستهضم كما هضمت قضايا احتكار من قبل..
المشكل الكبير ليس هناك دليل كافي ليظهر له حقه إذن قضيتها ذهبت هباءا منثورا لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم والضحية هو الشاب الذي توفي..
القصية فيها م.س. الكل سيجري معهم التحقيق للوصول إلى الحقيقة .. إن الله يمهل ولا يهمل والحقيقية ستظهر مهما كان الثمن غالي …
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم شبابنا الذي طالما عانى من متاعب الحياة ومتطلباتها الصعبة من أجل لقمة العيش وعيشة راضية هانحن نراهم أمام أعيننا يموتون بطرق انتحارية والسبب هو الحكومة التي لم توفر لهم ظروف جيدة ومناسبة…
يجب إظهار الحقيقة مهما كان مصدرها الرئيسي حتى وإن كانوا من رجال الشرطة يجب محاكمتم أمام العدالة حتى يكونوا عبرة لغيرهم…
يآ أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي عزاؤنا وعزاؤكم واحد لاسرته اللهم صبرهم الصبر والسلوان لدويه وأهله تغمده الله بواسع رحمته وان لله وان اليه راجعون..
هذه القضية هزت الرأي العام يجب في تسريع الحكم ضد المتهم حتى تبرد روح الفقيد..رغم أنه ذهب ضحية القمع والحكرة والقهر ومسح كرامته على الأرض وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم…..