تساقطات مطرية
صورة تعبيرية

طقس الجمعة.. أجواء باردة وقطرات مطرية بهذه المناطق

2022-03-18 / 7:00 صباحًا
0
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا مع تكون صقيع أو جليد محلي وذلك فوق كل من المرتفعات والمناطق المجاورة لها، ومنطقة السايس و شرق البلاد، فضلا عن نزول أمطار أو زخات مطرية محليا مهمة فوق شمال المنطقة الشرقية وشرق الساحل المتوسطي.

كما سيلاحظ تساقط قطرات مطرية أخرى أو أمطار ضعيفة ومتفرقة فوق جنوب المنطقة الشرقية، ومناطق الأطلس وسفوحه الشرقية، والسواحل الوسطى، وكذا فوق الشمال-الغربي للأقاليم الجنوبية، إضافة إلى نزول ثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلس الكبير.

وستظهر بعض الكتل الضبابية فوق بعض السهول الشمالية والوسطى، فيما ستهب الرياح معتدلة شمالية بالمنطقة الشرقية والمناطق الجنوبية للمملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين ناقص 03 و 03 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 02 و 08 درجات بكل من الريف، والسايس، والهضاب العليا، والسفوح الجنوبية الشرقية والسهول الواقعة غرب الأطلس، وما بين 11 و 16 درجة بالأقاليم الجنوبية، وما بين 08 و 12 درجة بباقي المناطق.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف ارتفاعا بأغلبية مناطق البلاد.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أوهمت أشخاصا بالهجرة مقابل مبالغ مالية.. أمن مكناس يوقف سيدة

أوهمت أشخاصا بالهجرة مقابل مبالغ مالية.. أمن مكناس يوقف…

2022-03-18 / 11:05 صباحًا
Photo of الرصاص يلعلع بمكناس لتوقيف عشريني متلبس بترويج المخدرات

الرصاص يلعلع بمكناس لتوقيف عشريني متلبس بترويج المخدرات

2022-03-18 / 10:29 صباحًا
Photo of الشرق .. الONEE ينجز مشاريع لتقوية التزويد بالماء الشروب

الشرق .. الONEE ينجز مشاريع لتقوية التزويد بالماء الشروب

2022-03-18 / 9:56 صباحًا
Photo of تورطوا في تزوير وثائق للهجرة إلى الخارج.. توقيف 4 أشخاص بالبيضاء

تورطوا في تزوير وثائق للهجرة إلى الخارج.. توقيف 4…

2022-03-18 / 9:29 صباحًا
Photo of إطلاق حملة وطنية لتلقيح قطيع الأبقار

إطلاق حملة وطنية لتلقيح قطيع الأبقار

2022-03-18 / 7:30 صباحًا
Photo of الإفراج عن تلميذ هاجم زملاءه بالسلاح الابيض بمؤسسة تعليمية بفاس

الإفراج عن تلميذ هاجم زملاءه بالسلاح الابيض بمؤسسة تعليمية…

2022-03-17 / 11:10 مساءً
Photo of يستعمل “درون” لتهريب المخدرات …القبض على عشريني بالفنيدق

يستعمل “درون” لتهريب المخدرات …القبض على عشريني بالفنيدق

2022-03-17 / 10:39 مساءً
Photo of طنجة ..اعتقال شخص متورط في سرقة المكالمات الهاتفية الدولية

طنجة ..اعتقال شخص متورط في سرقة المكالمات الهاتفية الدولية

2022-03-17 / 10:27 مساءً
Photo of أمن طانطان يداهم مقهى مشبوه ويحجز كمية من مخدر الشيرا والكيف

أمن طانطان يداهم مقهى مشبوه ويحجز كمية من مخدر…

2022-03-17 / 10:10 مساءً
Photo of المغرب والمكسيك يبحثان آفاق تعزيز التعاون في مجالي التعليم والصحة

المغرب والمكسيك يبحثان آفاق تعزيز التعاون في مجالي التعليم…

2022-03-17 / 9:49 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق