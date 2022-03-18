طقس الجمعة.. أجواء باردة وقطرات مطرية بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا مع تكون صقيع أو جليد محلي وذلك فوق كل من المرتفعات والمناطق المجاورة لها، ومنطقة السايس و شرق البلاد، فضلا عن نزول أمطار أو زخات مطرية محليا مهمة فوق شمال المنطقة الشرقية وشرق الساحل المتوسطي.

كما سيلاحظ تساقط قطرات مطرية أخرى أو أمطار ضعيفة ومتفرقة فوق جنوب المنطقة الشرقية، ومناطق الأطلس وسفوحه الشرقية، والسواحل الوسطى، وكذا فوق الشمال-الغربي للأقاليم الجنوبية، إضافة إلى نزول ثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلس الكبير.

وستظهر بعض الكتل الضبابية فوق بعض السهول الشمالية والوسطى، فيما ستهب الرياح معتدلة شمالية بالمنطقة الشرقية والمناطق الجنوبية للمملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين ناقص 03 و 03 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 02 و 08 درجات بكل من الريف، والسايس، والهضاب العليا، والسفوح الجنوبية الشرقية والسهول الواقعة غرب الأطلس، وما بين 11 و 16 درجة بالأقاليم الجنوبية، وما بين 08 و 12 درجة بباقي المناطق.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف ارتفاعا بأغلبية مناطق البلاد.

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