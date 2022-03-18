إطلاق حملة وطنية لتلقيح قطيع الأبقار

2022-03-18 / 7:30 صباحًا
2
هبة بريس

يطلق المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، ابتداء من اليوم الجمعه 18 مارس 2022، الحملة الوطنية التذكيرية لتلقيح قطيع الأبقار ضد الحمى القلاعية، مقرونة بمتابعة عملية ترقيم الأبقار على الصعيد الوطني، وذلك وفق النظام الوطني للترقيم وتتبع مسار الحيوانات.

وذكر بلاغ للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بأن هذه الحملة تندرج في إطار برنامج مكافحة الأمراض الحيوانية المعدية من أجل تعزيز مناعة القطيع الوطني،

وبالموازاة مع ذلك، ينظم المكتب حملة وطنية تذكيرية لتحصين القطيع الوطني من الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة والأغنام ضد داء الجدري.

وأشار المصدر ذاته إلى أن تنفيذ هذه الحملات الوقائية الوطنية يتم بكل جهات المملكة بالمجان لفائدة جميع المربين من طرف المصالح البيطرية الإقليمية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والأطباء البياطرة الخواص المنتدبين بتعاون مع السلطات المحلية والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة.

وذكر البلاغ بأن المكتب الوطني قام، خلال سنة 2021، بإنجاز حملتين لتلقيح الأبقار ضد مرض الحمى القلاعية شملت مجموع قطيع الأبقار. كما تم تلقيح مجموع القطيع الوطني من الأغنام والماعز ضد طاعون المجترات الصغيرة وداء الجدري عند الأغنام في إطار حملة وطنية نظمها “أونسا” خلال سنة 2020.

وفي هذا الإطار، يدعو المكتب جميع المربين للانخراط في هذه الحملات بهدف تعزيز مناعة القطيع والحفاظ على الحالة الصحية للرصيد الحيواني.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تسجيل 52 إصابة جديدة وصفر وفاة بكورونا

تسجيل 52 إصابة جديدة وصفر وفاة بكورونا

2022-03-18 / 4:06 مساءً
Photo of الشروع في إنجاز خزانات ضخمة للماء الشروب بجهة الدار البيضاء سطات

الشروع في إنجاز خزانات ضخمة للماء الشروب بجهة الدار…

2022-03-18 / 2:38 مساءً
Photo of المجلس الأعلى للحسابات يرفع شعار المحاسبة في وجه الجمعيات

المجلس الأعلى للحسابات يرفع شعار المحاسبة في وجه الجمعيات

2022-03-18 / 12:56 مساءً
Photo of وجدة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال 24 ساعة الأخيرة

وجدة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال 24 ساعة الأخيرة

2022-03-18 / 12:40 مساءً
Photo of أوهمت أشخاصا بالهجرة مقابل مبالغ مالية.. أمن مكناس يوقف سيدة

أوهمت أشخاصا بالهجرة مقابل مبالغ مالية.. أمن مكناس يوقف…

2022-03-18 / 11:05 صباحًا
Photo of الرصاص يلعلع بمكناس لتوقيف عشريني متلبس بترويج المخدرات

الرصاص يلعلع بمكناس لتوقيف عشريني متلبس بترويج المخدرات

2022-03-18 / 10:29 صباحًا
Photo of الشرق .. الONEE ينجز مشاريع لتقوية التزويد بالماء الشروب

الشرق .. الONEE ينجز مشاريع لتقوية التزويد بالماء الشروب

2022-03-18 / 9:56 صباحًا
Photo of تورطوا في تزوير وثائق للهجرة إلى الخارج.. توقيف 4 أشخاص بالبيضاء

تورطوا في تزوير وثائق للهجرة إلى الخارج.. توقيف 4…

2022-03-18 / 9:29 صباحًا
Photo of طقس الجمعة.. أجواء باردة وقطرات مطرية بهذه المناطق

طقس الجمعة.. أجواء باردة وقطرات مطرية بهذه المناطق

2022-03-18 / 7:00 صباحًا
Photo of الإفراج عن تلميذ هاجم زملاءه بالسلاح الابيض بمؤسسة تعليمية بفاس

الإفراج عن تلميذ هاجم زملاءه بالسلاح الابيض بمؤسسة تعليمية…

2022-03-17 / 11:10 مساءً

‫2 تعليقات

  1. لا حولا ولا قوة الا بالله العالي العظيم هد الحكومة دخلات غير بالغلاء و الجوع الفقر و البطالة و السموم اش هد الشيئ اللي ولى في هد البلاد كنسمعو غير اللقاح رغمو على الناس اللقاح المسموم و الاابقار اللقاح و الزراعة و الخضار و الفواكه بالموبيدات و جميع انواع الامراض وغريبة موجودة في المغرب ها السرطان ها الازمات القلبية ها امراض الجهاز التنفسي خلليو الناس تعيش في بالطبيعة و تعيش في سلام و لا التجارة في كل شيئ حتى صحة المواطن حسبي الله ونعم الوكيل ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق