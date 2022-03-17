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مقتل مواطن أميركي ثان في هجوم روسي على تشيرنيهيف بأوكرانيا

2022-03-17 / 8:22 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أكدت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، مقتل مواطن أميركي في هجوم روسي على مدينة تشيرنيهيف الأوكرانية.

ولم تؤكد الوزارة على الفور هوية الأميركي، الذي كان على الأقل ثاني مواطن أميركي يقتل في الصراع، بعد مقتل الصحفي والمخرج برنت رينو الأسبوع الماضي.

وقالت شرطة تشيرنيهيف على فيسبوك إن قصفا مدفعيا كثيفا استهدف المدينة وأن مواطنا أميركيا كان من بين القتلى المدنيين.

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تعليق واحد

  1. ماذا يفعل هناك !! اغلبية المهاجرين رحلوا ولكن مابقي فقط الجنود والميلشيات والصحفيين وهناك من المدنيين من يفضل البقاء بلاده لكن الاجانب لابد من الفرار عبر الحدود عبر الممرات الآمنة التي تشكلت مؤخرا بعد الاتفاق عليها بين الجانبين.

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